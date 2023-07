"Wojna spirytusowa". Rozwiązano zagadkowe zabójstwo sprzed 26 lat

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania kolejnej zbrodni zabójstwa sprzed lat. Prokuratorzy i policjanci prowadzili intensywne czynności z pomocą biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Instytutu Pamięci Narodowej.

Do ujawnienia nowych istotnych dla tej sprawy dowodów doszło w ramach śledztwa badającego działalność zorganizowanych grup przestępczych działających na obszarze obecnego województwa Dolnośląskiego i częściowo także Lubuskiego oraz Wielkopolskiego, których członkowie terroryzowali mieszkańców w ramach trwającej w latach 90-tych „wojny spirytusowej” zwanej także „wojną zgorzelecką”. Walka o wpływy skutkowała brutalnymi przestępstwami, popełnianymi z użyciem broni palnej.

Poszukiwania zwłok

W toku śledztwa ustalano, że do zabójstwa, które udało się rozwiązać miało dojść ponad 26 lat temu. Zwłoki ofiary zostały pogrzebane w pobliżu miejsca zamieszkania jednego ze sprawców. W wyniku skrupulatnego i długotrwałego badania materiału dowodowego wytypowano miejsce ukrycia zwłok. Następnie funkcjonariusze CBŚP wraz z prokuratorem z Dolnośląskiego pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej przy wparciu biegłych z zakresu medycyny sądowej, antropologii i archeologii przez cztery dni prowadzili poszukiwania ukrytych szczątków ludzkich. Prace były prowadzone na dużą skalę, gdyż jak wynikało z materiału dowodowego dla zamaskowania miejsca ukrycia zwłok, miejsce pochówku przykryto ponad 6 metrową warstwą ziemi i śmieci. To w przeświadczeniu zabójców miało uniemożliwić ich odnalezienie.

Sprawcy zostali zatrzymani

Działania prokuratorów i funkcjonariuszy, którzy ujawnili zwłoki, spowodowały popłoch u sprawców i ich ucieczkę. Materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie zarzutów, a następnie wdrożenia skutecznych poszukiwań podejrzanych listami gończymi i europejskimi nakazami poszukiwania. W pościg za podejrzanymi zaangażowali się funkcjonariusze elitarnego Wydziału Poszukiwań Celowych CBŚP zwanego także „Łowcami Cieni” oraz hiszpańscy funkcjonariusze policji. Sprawcy zostali ujęci.

Śledztwo jest w toku. Badane są dalsze wątki tej sprawy. Prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚP wraz z prokuratorem wyjaśniają również okoliczności innych zagadkowych „zaginięć” z lat 90-tych z terenu południowo-zachodniej Polski.

