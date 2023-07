Spięcie w studiu Radia ZET. Bosak: Odmawiam odpowiedzi

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak był we wtorek gościem w studiu Radia ZET. W trakcie programu, kiedy politycy odpowiadają na pytania słuchaczy, poruszono kwestię, która zdenerwowała posła Konfederacji.

Kłopotliwe pytanie o pracę fizyczną

– Nie przepracował pan ani jednego dnia w pracy fizycznej, pyta Dawid – zacytowała pytanie jednego ze słuchaczy prowadząca audycję Beata Lubecka. – Oczywiście, że jest to kłamstwo – odpowiedział szybko Bosak.

– Ale to gdzie pan pracował fizycznie – dopytywała dziennikarka, jednak poseł nie chciał udzielić odpowiedzi. – Proszę sobie sprawdzić mój biogram i każdy może to sobie sprawdzić – tłumaczył lider Konfederacji.

– Nie widzę powodu, żeby komentować kłamstwa, idźmy dalej (...) Jeżeli zgodzę się na tę metodę (zadawania pytań opartych na kłamstwie - red.), to będziemy mieli wywiady złożone w większości z kłamstw, bardzo proszę o weryfikację. Pani redaktor jest dziennikarzem, może zajrzeć w moje CV i dobrać pytania tak, żeby nie było kłamstwa – podkreślał dalej zdenerwowany polityk.

Bosak odmawia odpowiedzi. Lubecka: To bardzo nieeleganckie

Kiedy Lubecka nie odpuszczała i powtórzyła pytanie o doświadczenie zawodowe, Bosaka stwierdził, że "odmawia odpowiedzi". –To jest bardzo nieeleganckie – skomentowała zachowanie posła dziennikarka. – Zadbajmy wspólnie o podnoszenie poziomu mediów – stwierdził w odpowiedzi Bosak.

W odpowiedzi Lubecka zaczęła wyszukiwać w internecie informacji na temat doświadczenia zawodowego Bosaka, szukając informacji o wykonywanej przez niego pracy fizycznej. W tym czasie poseł zaczął mówić o rezultatach szczytu NATO w Wilnie.

– Czy instruktor windsurfingu w Chorwacji to jest praca fizyczna? – przerwała w pewnym momencie politykowi dziennikarka. – Nie tylko w Chorwacji, także na Półwyspie Helskim – odpowiedział jej Bosak. Wtedy Lubecka dopytała, czy to zajęcie polityk klasyfikuje jako pracę fizyczną. – Każdy, kto tak popracował, to wie – odpowiedział lider Konfederacji.

