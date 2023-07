Nieoficjalnie: UE przyjęła pakiet sankcji na Białoruś

W komunikacie PAP powołuje się na słowa Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej Andrzeja Sadosia.

– Po raz pierwszy od roku przełamany został impas, jeśli chodzi o sankcje białoruskie. W decyzji nie ma derogacji na nawozy, co oznacza, że są one nadal objęte sankcjami unijnymi. Wprowadziliśmy sankcje sektorowe na m.in. produkty wojskowe, broń, amunicję, produkty podwójnego zastosowania, technologie i produkty lotnicze – poinformował polityk.

Sankcjami miały też zostać objęte osoby zaangażowane w skazanie polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Łukaszenka ścigany jak Putin? PE wystosował apel

Tymczasem media relacjonują, że europosłowie wzywają do wydania międzynarodowego nakazu ścigania Aleksandra Łukaszenki.

Nieuznawany prezydent Białorusi, podobnie jak prezydent Rosji Władimir Putin, jest zamieszany w deportację dzieci z Ukrainy. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali we wtorek Międzynarodowy Trybunał Karny do rozważenia możliwości wydania międzynarodowego nakazu jego aresztowania.

Przedstawiciel PE podkreślają, że Białoruś również odpowiada za szkody wyrządzone Ukrainie i zbrodnie popełnione podczas rosyjskiej inwazji na ten kraj. W wydanym komunikacie w szczególności podkreślono rolę reżimu w Mińsku w nielegalnym wywozie dzieci.

W wydanym we wtorek komunikacie europosłowie wzywają instytucje UE i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków na szczeblu międzynarodowym w celu ścigania białoruskich przywódców politycznych i wojskowych odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo.

"Ponieważ Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał już nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej, posłowie wzywają Trybunał do rozważenia podobnego nakazu aresztowania Aleksandra Łukaszenki. Rada powinna rozszerzyć także listę Białorusinów i Rosjan objętych sankcjami UE” – czytamy w dokumencie Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:

Rosyjski generał grozi Polsce. Wskazał miejsce atakuCzytaj też:

Ukraina: Wagnerowcy mają na Białorusi dwa zadania. Chodzi m.in. o Polskę