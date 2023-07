Warmińsko-Mazurskie szkoli strażaków z Ukrainy

Strażacy przyjechali do Polski w ramach projektu „Training Ukrainian firefighters - saving Ukrainian lives” („Szkoląc ukraińskich strażaków - ratując ukraińskie życia”) dofinansowanego z konkursu grantowego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Inicjatywa Środkowoeuropejska to funkcjonujące od 1989 roku forum współpracy międzyrządowej skupiające kraje z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Polscy strażacy szkolili ukraińskich

Głównym celem projektu była organizacja szkolenia, które przygotowało słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, obsługi i konserwacji sprzętu gaśniczego, ale także do dobrego zarządzania jednostką.

Szkolenie było intensywne, wypełnione różnorodnymi zajęciami z zakresu wiedzy pożarniczej. Ochotnicy z obwodu rówieńskiego przeszli m.in. trening w komorze dymowej, wzięli udział w zajęciach z obsługi pneumatycznego sprzętu ratowniczego czy z obsługi sprzętu do działań poszukiwawczo-ratowniczych, który w Ukrainie po rosyjskich ostrzałach miast i wsi jest obecnie często wykorzystywany. Uczestników zainteresowały także zajęcia z budowy pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz elektrycznych, a także technik ratowniczych przy wypadkach drogowych. Program szkolenia uzupełniały wyjazdy terenowe do jednostek OSP działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu jego uczestnicy otrzymali również niektóre elementy wyposażenia osobistego (hełmy, rękawice, kominiarki strażackie, buty strażackie), które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo w czasie prowadzenia akcji ratunkowych w Ukrainie.

Koszty i organizacja projektu

„Obwód rówieński jest pionierem w skali całej Ukrainy w tworzeniu ochotniczych straży pożarnych - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Realizacja projektu to okazja do podzielenia się naszym doświadczeniem z wieloletniego działania polskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w Olsztynie przyczyni się do wsparcia procesu tworzenia sieci OSP w Ukrainie”.

Projekt został przygotowany i zrealizowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie we współpracy z oddziałem wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, która udostępniła ośrodek szkoleniowy, a także przygotowała program szkolenia i zaangażowała swoich specjalistów.

Wartość całego projektu to 17 380 tys. euro, z czego wysokość grantu z Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej wyniosła 9,5 tys. euro.

Projekt był kolejną z inicjatyw zrealizowanych wspólnie przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i obwód rówieński, które w 2023 roku świętują 20-lecie formalnej współpracy.

