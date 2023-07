Transfer posłów do klubu PSL. W przeszłości należeli do klubu PiS

Do ludowców dołączą posłowie koła Porozumienie: Magdalena Sroka, Iwona Michałek i Stanisław Bukowiec. Klub sejmowy PSL będzie zatem na finiszu kadencji 27 mandatów.

Posłowie koła Porozumienie dołączają do PSL

– Powiększamy nasze szeregi. To oznacza silniejszą drużynę na wybory. To jest ta integracja, która po stronie demokratycznej jest bardzo potrzebna, która sprawia, że idziemy silniejsi i jesteśmy w stanie przejmować wyborców odchodzących od partii rządzącej lub tych niezdecydowanych – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– Mamy determinację, by przedstawiać nasz program szczególnie dla przedsiębiorców. To jest temat, który dla tej grupy parlamentarzystów jest bardzo ważny – usiłował przekonywać Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał PSL z Porozumieniem połączyły wspólne tematy, m.in. dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców czy świadczenie socjalne 800 plus tylko dla pracujących.

Magdalena Sroka powiedziała, że nie stanowi tajemnicy informacja o zawiązanej jakiś czas temu współpracy pomiędzy oboma formacjami.

– Zawsze były dla nas ważne tematy samorządów. Ponad roku temu podpisaliśmy deklarację, że wspólnie będziemy zabiegać o polepszenie sytuacji finansowej samorządów i polepszenia rozwiązań prawnych – mówiła poseł.

"Uratuję całą opozycję"

Przypomnijmy, że Porozumienie współtworzyło koalicję rządową z PiS i SP. Jakiś czas po wyjściu z koalicji w kierowaniu partią Jarosława Gowina zastąpiła Magdalena Sroka. Parlamentarzystka powiedziała wówczas, że "uratuje całą opozycję".

Pod koniec maja liderzy Porozumienia i AgroUnii ogłosili we wtorek koniec współpracy obu partii. Powodem mają być różnice programowe.

"Z powodu pogłębiających się różnic programowych @Porozumienie podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z @AGROunia_. Koleżankom i Kolegom z AU życzymy powodzenia w dalszej działalności" – napisała polityk na Twitterze.

Głos w sprawie zabrał także Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. W rozmowie na antenie RMF FM stwierdził, że pomiędzy oboma ugrupowaniami nie będzie żadnej współpracy. Nie odbędzie się również wspólny kongres.

– Jasno widzimy, że w takich koalicjach bardzo ważna jest umiejętność rozliczenia się z przeszłością polityczną. Dla mnie w polityce ważna jest przejrzystość, klarowność, jasny przekaz. Jarosław Gowin nie potrafi rozliczyć się z przeszłością – stwierdził Kołodziejczak i dodał: "Porozumienie ma twarz Jarosława Gowina, który sam nie wie, co chce dalej robić, a Magdalena Sroka mówi, że to on będzie decydował, co dalej".

