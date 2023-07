Więcej zieleni w miastach? Nowy pomysł rządu

– Będziemy w sierpniu ogłaszali konkurs [...] dla małych miast do 50 tys. na odbetonowanie, na rozszczelnienie, na zagospodarowanie przestrzeni zielonych. Krok po kroku będziemy tych środków przekazywać coraz więcej. To jest program pilotażowy, gdzie chcemy też zebrać dobre pomysły od samorządów – relacjonowała w radiowej Trójce szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

– Naturalną potrzebą jest zielona przestrzeń, niezabetonowana, oddychająca powierzchnia i ta świadomość rośnie. My też zagospodarowując swoje otoczenie coraz bardziej dbamy o to, żeby to były tereny zielone – podkreśliła dalej polityk.

Oceniła, że powrót do zielonych przestrzeni w miastach "zajmie trochę czasu".

Darmowa komunikacja? Nowy postulat Bezpartyjnych Samorządowców

O innym "ekologicznym" postulacie mówili w połowie lipca Bezpartyjni Samorządowcy, którzy podczas konwencji partyjnej zaproponowali wprowadzenie darmowej komunikacji autobusowej i kolejowej.

– Coraz więcej osób rezygnuje z dojazdów do pracy samochodami, bo nie chcą stać w korkach. Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw. To rozwiązanie proekologiczne oraz odpowiadające na oczekiwania ludzi, z którymi rozmawiamy – stwierdził działacz BS Bohdan Stawiski. Bezpartyjni Samorządowcy wycenili realizację postulatu na 2 mld złotych.

– Kiedy Lubin jako jedno z pierwszych miast wprowadził bezpłatną komunikację miejską, widzieliśmy jak mocno wpłynęło to na chęć korzystania z niej przez mieszkańców. To może być także korzyść dla samorządu, bo zmniejszamy koszty obsługi urzędniczo-administracyjnej. To kwestia decyzji legislacyjnej i wygospodarowania w budżecie centralnym pieniędzy na ten cel – przekonuje Tymoteusz Myrda. – Obserwujemy trendy zachodnie i widzimy, że coraz więcej państw idzie w kierunku zachęt dla ludzi do korzystania z komunikacji zbiorowej, żeby odciążyć zakorkowane drogi. Np. Niemcy i Hiszpania wprowadzają tanie bilety na całą komunikację, my chcemy pójść jeszcze krok dalej – zauważył Stawiski.

