Polscy strażacy już w Grecji. "Jeszcze chwile i będziemy na miejscu akcji"

We wtorek popołudniu szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że polscy strażacy pojadą do Grecji. Polskie służby mają pomóc w walce z falą pożarów.

twitter

W piątek przed południem komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak poinformował, że polscy strażacy wjechali już na terytorium Grecji. Do bazy, gdzie organizowana jest akcja gaszenia pożarów, mają dotrzeć dzisiaj późnym wieczorem.

Wysłany do Grecji moduł GFFFV (ang. Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - red.) to moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć takich modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, które stacjonują w miastach: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław.

Pożary w Grecji. Setki strażaków walczą z żywiołem

Grecja już drugi tydzień zmaga się z falą upałów. Temperatury w cieniu przekraczają w wielu miejscach nawet 40 st. C., a władze alarmują, aby ograniczać czas przebywania na słońcu. – Różne muzea archeologiczne, które działają na świeżym powietrzu, są zamykane w godzinach popołudniowych ze względu na upały. Niestety i tak słyszy się o turystach, którzy mdleją z gorąca – relacjonuje w rozmowie z Onetem Polka, autorka przewodników po Atenach, Joanna Barska.

W konsekwencji występowania wysokich temperatur oraz silnego wiatru dochodzi o pożarów. Od kilku dni strażacy zmagają się m.in. z trzema pożarami, które wybuchły w okolicy Aten. W ramach akcji służb, ewakuowano mieszkańców z nadmorskich miejscowości Lagonisi, Saronida i Anawysos.

Z ogniem walczy kilkuset strażaków, wspieranych przez żołnierzy, wozy strażackie, samoloty gaśnicze i śmigłowce – relacjonują media. W sumie, jak podają władze w Atenach, tylko w poniedziałek strażacy walczyli łącznie z 81 pożarami w całym kraju.

Czytaj też:

Dwie zbiórki pieniędzy we Francji. Dla policjanta zebrano pięć razy więcejCzytaj też:

Pożar samochodu elektrycznego w Gdańsku. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin