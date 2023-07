Modernizacja polskiej armii. Zakupiono kolejne śmigłowce Black Hawk

Agencja Uzbrojenia poinformowała o rozpoczęciu procedury zakupowej śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk dla Wojsk Aeromobilnych. "Dziś wysłano zaproszenie do negocjacji. Black Hawk będą mogły współpracować z pozyskiwanymi obecnie od WSK PZL Świdnik AW149 oraz planowanymi do pozyskania AH-64E Apache" – czytamy na profilu Agencji Uzbrojenia.

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych szef MON. "Uzupełniamy flotę śmigłowców o kolejne Black Hawk. Już niebawem Wojsko Polskie będzie dysponowało pełną gamą śmigłowców - Black Hawk, AW149, AW101 i Apache. Szkolenia naszych żołnierzy na Apache w USA rozpoczną się jeszcze w tym roku, a pierwsze maszyny trafią do Polski w przyszłym roku" – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Wojsko Polskie ma liczyć 300 tys. żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca uwagę, że państwa członkowskie NATO, a w szczególności te znajdujące się na wschodniej flance, jak Polska, muszą mieć silne, liczne, nowoczesne, dobrze wyposażone i odpowiednio finansowane wojsko.

"Dzięki wypracowanym regulacjom prawnym, które wniosła ustawa o obronie Ojczyzny nie tylko zwiększymy liczebność Wojska Polskiego, ale również wydatki na Siły Zbrojne RP, odtworzymy system rezerw, zachęcimy żołnierzy do pozostania w służbie oraz wdrożymy koncepcję obrony powszechnej" – zapewnia resort.

MON planuje zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy w ciągu kilku lat. Będzie to ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zwiększenie liczebności wojska pozostaje jednym z priorytetów resortu obrony.

Rozwój Wojska Polskiego

"Rozpoczynamy kolejny w tym roku turnus szkolenia podstawowego dla ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dziś bramy 21 jednostek wojskowych przekroczy ponad 2000 osób. Konsekwentnie dążymy do zwiększenia liczebności Wojska Polskiego, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej Ojczyzny" – oznajmił w poniedziałkowym wpisie minister Mariusz Błaszczak.

