Rodzina do Sejmu. Niespodzianki na listach Konfederacji

W ostatnich dniach Konfederacja ogłosiła liderów swoich list wyborczych. Duże zainteresowanie wzbudziła m.in. kandydatura Jakuba Banasia - syna szefa NIK Mariana Banasia, który ma startować z warszawskiej listy. Kolejny głośny transfer został ogłoszony niedługo później. To Anna Siarkowska, która przeszła do partii z Suwerennej Polski.

Na tym jednak nie kończy się lista niespodzianek związanych z listami wyborczymi. Okazuje się, że politycy Konfederacji całkiem licznie pozgłaszali członków własnych rodzin.

Żona Bosaka, brat Mentzena

Kilka dni temu media informowały, że do Sejmu startować będzie żona Krzysztofa Bosaka - Karina. W rozmowie z Onetem podkreślała, że dostanie się do Sejmu nie jest dla niej "być, albo nie być", ale jeżeli faktycznie zostałaby wybrana, to wolałaby się skupić na pracy legislacyjnej, niż na partyjnych negocjacjach.

– Miejsce na listach zostało mi zaproponowane już dawno, przez prezesa Roberta Winnickiego. Decyzja o kandydowaniu była oczywiście moja. Mąż ani na mnie naciskał, ale też mi tego nie odradzał – dodaje.

Do Sejmu ma wystartować także brat Sławomira Mentzena - Tomasz Mentzen, który będzie liderem listy toruńskiej. Było o nim głośno kilka miesięcy temu lider Nowej Nadziei przekazał, że przed laty jego brat usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Mentzen podkreśla, że zarzuty są nieprawdziwe, a sprawa ma służyć do szantażowania go.

Ponadto do Sejmu kandyduje Adam Berkowicz, czyli ojciec wiceprezesa Nowej Nadziei.

Krewni Korwin-Mikkego

Oprócz tego do Sejmu wystartować ma również żona Janusza Korwin-Mikkego, Dominika. - Czy moja żona też będzie na liście Konfederacji? Tak, ona jest już na listach Konfederacji. Startuje z Warszawy i muszę powiedzieć, że nie jest bez szans. Nie jest w pierwszej trójce, ale dlaczego nie, jeżeli ludzie będą chcieli ją wybrać - powiedział Janusz Korwin-Mikke.

twitter

To jednak nie jedyna osoba z jego rodziny, która będzie kandydować do Sejmu. O mandat poselski powalczy również zięć Korwin-Mikkego, Bartłomiej Pejo, który otrzymał pierwsze miejsce na liście w Lublinie.

Czytaj też:

"KO wraca pod szklany sufit". Oto najnowszy sondażCzytaj też:

Ziemkiewicz: Kwestia Ukrainy pomaga Konfederacji. Lisicki: Braun to przewidział