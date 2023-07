"Wiedzą na co nas stać". Polscy strażacy walczą z ogniem w Grecji

We wtorek popołudniu szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że polscy strażacy pojadą do Grecji. Polskie służby dotarły na miejsce akcji, w okolicach Aten, w piątek wieczorem.

Jak podaje Państwowa Straż Pożarna, w sobotę, po porannej odprawie z dowództwem GFFFV (ang. Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - red.) oraz przedstawicielami władz Grecji i greckimi oficerami łącznikowymi, dwanaście wozów gaśniczych, dwa wozy dowodzenia i łączności i dwa wozy operacyjne udały się do działań w okolicy miast Mandra oraz Stefanii.

W bazie polskich strażaków w mieście Villia (siedziba byłej szkoły pożarniczej) pozostała część modułu w oparciu o dostępną infrastrukturę organizuje zaplecze socjalne, sanitarne oraz miejsce stacjonowania i tankowania pojazdów – czytamy w komunikacie PSP.

Jak relacjonuje mł. kpt. Łukasz Nowak, rzecznik polskich strażaków w Grecji, warunki na miejscu są bardzo zmienne. – Wczoraj obserwowaliśmy pożar, który rozprzestrzenia się na Rodos. Mieliśmy informację, że ten pożar został stłumiony, a już w nocy znowu zaczął mocno się rozwijać i to w bardzo dynamicznym tempie (...) Zastanawialiśmy się, czy nas tam nie przerzucą. Ale woleli nas tutaj, bo wiedzą, jakie mamy doświadczenie. Ponieważ byliśmy tu dwa lata temu, wiedzą na co nas stać, że jesteśmy profesjonalni w swoim działaniu, że powierzone działania wykonujemy w 100 procentach – tłumaczył strażak w rozmowie z serwisem RMF FM.

Wysłany do Grecji moduł GFFFV (ang. Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - red.) to moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć takich modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, które stacjonują w miastach: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław.

Pożary w Grecji. Setki strażaków walczą z żywiołem

Grecja już drugi tydzień zmaga się z falą upałów. Temperatury w cieniu przekraczają w wielu miejscach nawet 40 st. C., a władze alarmują, aby ograniczać czas przebywania na słońcu.

W konsekwencji występowania wysokich temperatur oraz silnego wiatru dochodzi o pożarów. Od kilku dni strażacy zmagają się m.in. z trzema pożarami, które wybuchły w okolicy Aten. W ramach akcji służb, ewakuowano mieszkańców z nadmorskich miejscowości Lagonisi, Saronida i Anawysos.

Z ogniem walczy kilkuset strażaków, wspieranych przez żołnierzy, wozy strażackie, samoloty gaśnicze i śmigłowce – relacjonują media. W sumie, jak podają władze w Atenach, tylko w poniedziałek strażacy walczyli łącznie z 81 pożarami w całym kraju.

