Eksplozja na Śląsku. Prawdopodobnie wybuchł pocisk artyleryjski

Do zdarzenia doszło w sobotę. Informację jako pierwszy podało RMF 24.

Bojszowy – Wybuchł pocisk artyleryjski

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach powiedział w rozmowie z portalem, że była to eksplozja pocisku artyleryjskiego.

W wyniku wybuchu rany odniósł jeden pracownik oczyszczalni ścieków. To 53-letni mężczyzna. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby badają okoliczności wypadku

Katarzyna Szewczyk z policji w Bieruniu przekazała w rozmowie z PAP, że najprawdopodobniej pracownik ciął piłą kątową przedmiot przypominający pocisk. W pewnym momencie doszło do eksplozji.

Na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego akcję prowadzą odpowiednie służby. Na miejscu czynności prowadzi grupa dochodzeniowo-śledcza z miejscowej komendy policji, która ma za zdanie ustalić okoliczności zdarzenia.

Do przeprowadzenia czynności wezwano także specjalistów samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego z Katowic.

Czytaj też:

"Wiedzą na co nas stać". Polscy strażacy walczą z ogniem w GrecjiCzytaj też:

Mazowsze: Samolot spadł na hangar. Są ofiary śmiertelne