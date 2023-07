Wipler wraca do polityki. Wystartuje do Sejmu z list Konfederacji

"Mam przyjemność ogłosić, że Przemysław Wipler właśnie wraca do Nowej Nadziei, którą lata temu zakładał. Będzie też jedynką Konfederacji w Toruniu. Witaj z powrotem w domu Przemek! A teraz do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość!" – oznajmił we wtorek na portalu społecznościowym Facebook współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Witam @wipler w drużynie @KONFEDERACJA_! Kolejne duże wzmocnienie! Może nie ostatnie" – napisał na Twitterze szef sztabu wyborczego Konfederacji i jeden z liderów Ruchu Narodowego Witold Tumanowicz.

Kim jest Przemysław Wipler?

Przemysław Wipler dostał się do Sejmu w 2011 r. z warszawskiej listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Z partii odszedł w czerwcu 2013 r. Założył wówczas stowarzyszenie "Republikanie". Następnie dołączył do Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego, został pierwszym wiceprezesem tej formacji politycznej. W roku 2014 kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy. W styczniu 2015 r. był jednym z założycieli i liderów nowej partii – KORWiN (Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja). Wipler odszedł z życia publicznego w 2017 r., a przez ostatnie sześć lat realizował się w biznesie.

Niedawno dziennikarze portalu Wprost.pl informowali, że Przemysław Wipler mógłby być łącznikiem między PiS-em a Konfederacją. – To Wipler stoi za Mentzenem. Wykreował jego wizerunek i to bardzo skutecznie. Mentzen z osoby nierozpoznawalnej, której nie ma w Sejmie, stał się wschodzącą gwiazdą polityki – stwierdził jeden z rozmówców – członków PiS.

Listy wyborcze Konfederacji

Co ciekawe, portal Salon24.pl donosi, że w wyborach do Sejmu – z powodów osobistych – nie wystartuje Tomasz Mentzen, brat współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena, który wygrał partyjne prawybory w Toruniu.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu do Konfederacji dołączyła dotychczasowa poseł Suwerennej Polski Anna Maria Siarkowska. Polityk ma być "dwójką" listy wyborczej formacji w okręgu siedleckim.

