"Jesteś podnóżkiem Tuska!". Minister spotkał się z działaczami AgroUnii

"Jesteśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czekamy na spotkanie z Robertem Telusem (szefem resortu - red.)" – poinformował przed południem lider AgroUnii, działacz i rolnik Michał Kołodziejczak.

Jak wynika z nagrania opublikowanego przez działaczy AgroUnii na Facebooku, przedstawiciele ugrupowania nie mieli umówionego spotkania z szefem resortu, ale domagali się natychmiastowej rozmowy. Czekając na pojawienie się ministra działacze powiesili na drzwiach gabinetu Telusa tabliczkę z napisem: "PiS mnie zawiódł".

Kowalski do protestujących: Minister twardo walczy o polskie interesy

W pewnym momencie do przedstawicieli AgroUnii przyszedł wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, który zwrócił uwagę Kołodziejczakowi, że minister Telus próbował się z nim wcześniej skontaktować, jednak działacz nie miał czasu na rozmowę.

– Niech pan nie kłamie, kłamie pan, to ja dzwoniłem – krzyczał w odpowiedzi zdenerwowany Kołodziejczak. – Nie zaprosił (minister przedstawicieli AgroUnii - red.), to jest kłamstwo! – krzyczał dalej działacz.

Próbując uspokoić sytuację Kowalski zapewnił zebranych przed gabinetem ministra rolników, że minister będzie z nimi rozmawiać. – O czym chcecie dzisiaj rozmawiać? – dopytał wiceszef resortu, w odpowiedzi na co działacze wybuchnęli śmiechem.

– Ale przepraszam bardzo, co w tym śmiesznego? – pytała dalej Kowalski. – Chcemy rozmawiać o nierozwiązanych problemach tu i teraz (…). Nas nie interesuje to pajacowanie, które minister robi – odpowiedział po dłuższej chwili lider AgroUnii.

– Proszę nie obrażać pana ministra, pan minister twardo walczy o polskie interesy – zapewnił w odpowiedzi Kowalski.

"Co wy jesteście z Donaldem Tuskiem?"

Kiedy wiceminister dalej próbował uspokoić atmosferę, działacze zarzucili mu, że wykorzystuje sytuację do prowadzenia kampanii wyborczej. – Dla was cały czas jest ważna kampania, tylko polityka – krzyczał do Kowalskiego jeden z protestujących.

– Moim zdaniem dzisiaj powinniście być w Senacie (...) 6 mld zł PO chce zabrać rolnikom – odpowiedział protestującym Kowalski. – Czy popieracie poprawkę PO, która zabiera 6 mld zł polskim rolnikom? (...) Co wy jesteście z Donaldem Tuskiem? – przekrzykiwał tłum wiceminister.

W odpowiedzi działacze skandowali hasło: "Hańba", zagłuszając słowa polityka. – Przestańcie krzyczeć i posłuchajcie! 6 mld zł Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom! Dlaczego nie protestujecie? – próbował przekrzyczeć zebranych Kowalski.

Kowalski kontra Kołodziejczak

W trakcie spotkania na korytarzach resortu doszło też do ostrej wymiany zdań między Kowalskim a Kołodziejczakiem, w trakcie której politycy wzajemnie się obrażali.

– Jesteś podnóżkiem Tuska! – krzyknął w pewnym momencie awantury do lidera AgroUnii Kowalski.

– Jesteś kłamcą! Rządzicie tyle lat i nic nie zrobiliście – odpowiedział mu zdenerwowany Kołodziejczak, zagłuszając polityk, który próbował mu odpowiedzieć. W pewnym momencie wiceminister zdołał przekrzyczeć tłum, zwracając się do Kołodziejczaka słowami: "Cicho bądź".

Spotkanie ministra Telusa z rolnikami

W trakcie kłótni Kowalski zwrócił się też lidera AgroUnii zarzucając mu, że ten chce "startować od Tuska".

– Janusz, wiesz co ci powiem? Jakby Lech Kaczyński żył nigdy by na to nie pozwolił. Upokarzacie polską wieś – krzyczał w odpowiedzi Kołodziejczak. – My nie upokarzamy, my rozmawiamy z polskimi rolnikami. Dlaczego wspierasz Tuska? – atakował dalej lidera AgroUnii Kowalski.

Tymczasem po godzinie 11, minister Telus opublikował na Twitterze zaproszenie dla działaczy AgroUnii, na których czekał w jednej z sal w budynku resortu.

"Panie Przewodniczący Kołodziejczak zapraszam. Oczekuję na Państwa w sali 49, chodzi Państwu o rozmowę czy propagandową ustawkę" – napisał polityk i jak relacjonują media, ostatecznie doszło do spotkania działaczy z szefem resortu rolnictwa.

