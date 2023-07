Kard. Dziwisz do policjantów: Jednym z imion miłości jest służba

Prośmy miłosiernego Boga, byśmy z Jego pomocą tak kształtowali nasze życie społeczne, by zniknęły źródła obaw i lęku. Módlmy się, by policjanci zawsze wracali do swych bliskich – by wracali w zdrowiu i z poczuciem godnie spełnionej służby – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który z okazji Święta Policji sprawował Eucharystię w katedrze na Wawelu.

– Najpiękniejszym imieniem Boga jest miłość. On uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, a więc stworzył nas do miłości – mówił w czasie homilii kard. Stanisław Dziwisz podkreślając, że taka jest najważniejsza prawda o życiu człowieka, którą najpełniej przybliżył Jezus Chrystus umierając na krzyżu i zmartwychwstając. Słowa św. Jana Apostoła: "Umiłowani, miłujemy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłością. (...) Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować – metropolita senior nazwał fundamentem i programem życia każdego chrześcijanina. – Skoro jesteśmy tak cenni w oczach Boga, skoro powołał nas wszystkich do miłości, nie powinniśmy marnować tego powołania i daru – podkreślał kardynał. Kard. Dziwisz o powołaniu policjantów Zauważył, że jednym z imion miłości jest służba, które kojarzy się z powołaniem, zadaniem i pracą policji. W tym kontekście przypomniał, że dziś w Krakowie i Małopolsce obchodzone jest Święto Policji upamiętniające ustanowienie Polskiej Policji Państwowej 24 lipca 1919 roku. Jak wskazał duchowny, wypełniając swoje niełatwe zadania, policjanci wielokrotnie – o wiele częściej niż inni ludzie – stają oko w oko ze złem, przestępstwem, przemocą, ludzką krzywdą i naruszeniem porządku. W centrum ich służby powinno być dobro wspólne oraz dobro każdego człowieka. – Bóg daje każdemu szansę, by się odnalazł, nawrócił i ocalił swoje człowieczeństwo. Ta prawda pomaga nam w zachowaniu właściwej postawy wobec zła, w reagowaniu i przywracaniu naruszonego porządku i sprawiedliwości – zwracał uwagę metropolita senior. Przywołując ewangeliczną scenę wyrzucenia przez Jezusa sprzedających i kupujących w świątyni kard. Dziwisz wskazał na gorliwość Jezusa, która doprowadziła do jego ostrej reakcji. – Reagując na zło, powinniśmy się zawsze pytać, o jaką gorliwość nam chodzi, o jakie dobro walczymy, na czym naprawdę nam zależy – mówił kardynał.

