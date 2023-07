Bliżej wprowadzenia 800 Plus? Jest decyzja Senatu

Pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus od 1 stycznia 2024 r. Intencją rządu jest, by regulacja została przyjęta przez Sejm obecnej kadencji.

Konsultacje społeczne projektu trwały od początku czerwca. Podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus zostało zapowiedziane podczas majowej konwencji PiS. – Program 500 plus za chwilę staje się programem 800 plus – mówił Morawiecki podczas happeningu w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dzisiaj Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniu, która zakłada podwyższenie świadczenia 500+ do 800+ od 1 stycznia 2024 r.

Początkowo wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości, następnie senatorowie głosowali nad dwoma blokami poprawek, ale one też nie zyskały większości – podobnie, jak wniosek o odrzucenie ustawy. Kolejny wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek poparło 56 senatorów, sześciu było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

Polacy są podzieleni ws. świadczenia dla rodzin

Tymczasem jak wskazuje sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej sprzed kilku tygodni, kwestia waloryzacji świadczenia rodzinnego dzieli Polaków.50 proc. ankietowanych zapytanych o politykę prorodzinną rządu i pomysł podniesienia świadczenia poparło propozycję, a odmiennego zdania było 46 proc. badanych. Pozostałe 4 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Przypomnijmy, że świadczenie ma być przyznawane na takich zasadach, jak dotychczas 500+, czyli bez kryterium dochodowego.

Jak poinformowała na początku czerwca minister finansów Magdalena Rzeczkowska, podniesienie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł wpłynie na wzrost PKB w roku przyszłym o 0,2 pkt proc.

Czytaj też:

Marszałek Senatu o 800 plus: Ta ustawa nie jest pilnaCzytaj też:

Nowa obietnica PiS-u? Kaczyński zapowiada podniesienie 800 plus