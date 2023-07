Morawiecki do dziennikarki: Chyba redakcja TVN-u nie została dobrze poinstruowana

Pytanie o spór Warszawy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej padło podczas konferencji prasowej szefa rządu w Gliwicach.

W sobotę rano premier Mateusz Morawiecki odwiedził Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. w Gliwicach, gdzie mówił o polskim przemyśle zbrojeniowym oraz komentował sytuację na wschodniej granicy Polski.

Dziennikarka TVN pyta o wyroki TSUE

Kiedy przyszedł moment na zadawanie pytań przedstawicielka stacji TVN nie odniosła się do tematu konferencji, ale zapytała szefa rządu o wykluczanie Polski z Unii Europejskiej. – Czy Polska w sensie prawnym jest już poza Unią Europejską, skoro nie podporządkowujemy się unijnym regulacjom i demonstracyjnie nie wykonujemy wyroków TSUE – pytała dziennikarka.

twitter

– Ja akurat w mojej historii wykształcenia i pracy mam dość istotny dla mnie kawałek mojego życia – kiedyś się specjalizowałem w prawie europejskim, w orzeczeniach TSUE, to lata 90. ale i później wykładałem ten przedmiot na uczelniach i mogę powiedzieć, że co nieco o tym wiem – mówił w odpowiedzi premier.

– Chyba redakcja TVN-u nie została dobrze poinstruowana, bo bardzo wiele krajów nie wykonuje wyroków TSUE przez lata. Nie zgadza się z nimi, nie zgadza się z różnymi regulacjami – tłumaczył dalej szef rządu. – Unia Europejska to żadne superpaństwo, a przynajmniej nie jest superpaństwem dla nas. Dla nas Unia to jest Europa ojczyzn i my naszą ojczyznę stawiamy na najwyższym piedestale – dodał polityk.

– I jak jakiejś regulacje, choćby i TSUE, są najbardziej idiotyczne, jak np. nakaz zamknięcia części naszego systemu energetycznego, nakaz zamknięcia elektrowni i kopalni Turów, to owszem my mówmy "nie". Tak jak mówi "nie" bardzo często Francja, Hiszpania czy Grecja. To jest normalne w UE – stwierdził Morawiecki i zwrócił się do Polaków: "Drodzy Rodacy, nie dajmy się zapędzić w kozi róg. Trzeba pilnować polskich interesów i machnąć ręką na to, co inni wygadują o nas".

Czytaj też:

Polska składa do Komisji Europejskiej skargę na NiemcyCzytaj też:

KE znów skarży Polskę. Szydło: Chcą być superrządem ponad instytucjami państwowymi