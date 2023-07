Policyjny pościg za kierowcą z Ukrainy. Uciekał busem załadowanym ludźmi

Policjanci z Torunia, którzy aktualnie pełnią służbę w powiecie hajnowskim, zatrzymali po pościgu 22-letniego obywatela Ukrainy. Kierowca w Pasiecznikach Dużych (woj. podlaskie) nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekał.

W przestrzeni ładunkowej busa znajdowało się 26 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Byli to obywatele Etiopii, Erytrei, Nepalu, Palestyny, Algierii, Somalii i Maroko.

Jak informuje komenda w Hajnówce, policjanci wydali polecenie do zatrzymania kierowcy busa. Ten je jednak zlekceważył i zaczął uciekać. W trakcie pościgu funkcjonariusze zauważyli, jak kierowca mercedesa wyrzuca przez szybę telefon komórkowy.

Obywatel Ukrainy przewoził nielegalnych migrantów

Po przejechaniu około 2 kilometrów mundurowi zatrzymali uciekające auto. Okazało się, że za jego kierownicą siedział 22-letni obywatel Ukrainy. W przestrzeni ładunkowej busa znajdowało się łącznie 26 osób – 6 kobiet i 20 mężczyzn, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Byli to obywatele Etiopii, Erytrei, Nepalu, Palestyny, Algierii, Somalii i Maroko.

Obywatel Ukrainy oraz osoby, które nielegalnie przebywały na terenie Polski zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. Policjanci po przeszukaniu trasy ucieczki odnaleźli również wyrzucony przez kierowcę telefon.

Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli do pięciu lat.