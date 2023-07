Trzaskowski podpisał deklarację ws. przeciwdziałania antysemityzmowi

"Warszawa to miasto, w którym przed wojną jedną trzecią ludności stanowili Żydzi, przeciwdziałanie nawet słownym atakom jest tu szczególnie ważne" – podkreśla w komunikacie stołeczny ratusz.

– Warszawa jest miastem otwartym, w którym nie ma miejsca na nienawiść, na nieprawdę, na antysemityzm. Bardzo się cieszę, że możemy dziś podpisać deklarację. Na szczęście antysemityzm jest zabroniony przez prawo, polski rząd też podziela te wartości. Ale zdarzają się ataki słowne na naszych przyjaciół, dlatego ważne by powiedzieć zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w Warszawie naznaczonej krwią setek tysięcy pomordowanych Żydów, że nie ma na to zgody – powiedział Trzaskowski podczas uroczystości.

Trzaskowski podpisał deklarację. Oto fragment

"Szacunek i solidarność to wartości, które są podstawą, silnych, wspierających i odpornych na kryzysy społeczności. Taką miejską wspólnotę budujemy tu, w Warszawie, mieście doświadczonym historią, ale też mieście nadziei" – to fragment podpisanej przez prezydenta stolicy deklaracji.

W ramach działań po podpisaniu dokumentu miasto przekaże jego zapisy do wszystkich instytucji i jednostek miejskich, aby uwrażliwić je na kwestie antysemickie i skłonić do reagowania na nie. We współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN miasto planuje działania edukacyjne skierowane do osób pracujących w urzędzie i Straży Miejskiej. m.st. Warszawy.

Robocza definicja antysemityzmu. Co w niej jest?

Deklaracja zawiera tzw. roboczą definicję antysemityzmu, opracowaną przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) w 2016 r. Mówi ona, że "antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej".

Definicję przyjęło dotąd 41 państw – także Polska – oraz łącznie różnego rodzaju 1192 podmioty (kraje, miasta, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe i inne). Miasta, które przyjęły definicję IHRA to m.in. Londyn, Berlin, Florencja, Waszyngton oraz Buenos Aires.

