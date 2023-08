Morawiecki: Powstanie Warszawskie trwa do dzisiaj

W kraju trwają uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Premier wziął udział w uroczystości przy Dzwonie "Montera" w Muzeum Powstania Warszawskiego. Szef rządu przypomniał tegoroczne hasło obchodów - "Miłość istnieje zawsze". Jak stwierdził, "można w ślad za tym powiedzieć, że czas powstania to był czas miłości do ojczyzny, czas wielkiej miłości do drugiego człowieka, wielkiej miłości do przyjaciół".

– Trudno było nie iść do powstania, tak mówią dzisiejsi powstańcy, z którymi się spotkałem kilka dni temu i dzisiaj rano – powiedział Morawiecki podczas obchodów wybuchu powstania.

Polityk przypomniał wersy jednego z wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, uczestnika powstania, które kierował do Polski: "Zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu, z huraganowym tchem u skroni”. Morawiecki podkreślił, że pisząc te słowa, Baczyński wierzył w zmartwychwstanie Polski po wojennej pożodze "i rzeczywiście Polska odrodziła się jak feniks z popiołów i odrodziła się szansa Polski na samostanowienie, którą realizujemy od ponad 30 lat".

– To odrodzenie jest takim również pragnieniem powstańców, które przekazują mi od lat, odrodzenie w jedności narodowej – wskazał szef rządu.

Morawiecki: Powstanie trwa do dziś

Morawiecki stwierdził, że choć powstanie wybuchło 79 lat temu, to jedna trwa ono "do dzisiaj" i "idzie w nieskończoność, idzie w wieczność i my idziemy razem z nim".

– Razem z tymi powstańcami, którzy odeszli już w ogromnej większości od nas, ale i także z tymi, którzy do dzisiaj dają świadectwo prawdzie, wolności i sprawiedliwości – powiedział i dodał: "Razem z ich pragnieniami, razem z ich świadectwem, które przekazują nam, kolejnym pokoleniom, budujemy razem dzisiaj lepszą przyszłość, lepsze jutro".

Czytaj też:

"Składamy im dzisiaj hołd". Tusk i Trzaskowski pod pomnikiem Powstania WarszawskiegoCzytaj też:

Ziobro: Cześć i chwała polskim Bohaterom!