Godzina W. Polacy oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego

W kraju trwają uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 tradycyjnie w stolicy zawyły syreny. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia ukazujące jak Warszawiacy uczcili pamięć powstańców.

twitter

Godzina W

Powstanie Warszawskie to największa bitwa miejska w dziejach Polski. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni.

"Polacy! Od dawna oczekiwana godzina wybiła. Oddziały Armii Krajowej walczą z najeźdźcą niemieckim we wszystkich punktach Okręgu Stołecznego" - to komunikat odezwy, którą mieszkańcy stolicy zobaczyli 1 sierpnia 1944 roku.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w godzinie „W”, czyli o 17:00, jednak do pierwszych starć doszło już o godzinie 13:50 na Żoliborzu, gdzie żołnierze Zdzisława Sierpińskiego transportujący broń dla oddziału Zgrupowania „Żniwiarz” wdali się w potyczkę z niemieckim patrolem. Na Woli i w Śródmieściu Północnym walki rozpoczęły się około godziny 16:00.

Przez dwa miesiące zginęło lub zaginęło około 16 tysięcy polskich żołnierzy. Kolejnych 20 tysięcy zostało rannych. W wyniku nalotów, ostrzałów artyleryjskich i masakr dokonanych przez Niemców, zginęło od 150 do 200 tysięcy cywilów - mieszkańców stolicy.

Prezydent Duda: Siła, by nikt nie odważył się Polski zaatakować

W ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda wziął udział w apelu pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich, gdzie wygłosił przemówienie.

– Powstanie Warszawskie, tamten niezwykły czyn zbrojny, jedyny w swoim rodzaju w czasie całej Drugiej wojny światowej (...) jest dla nas dziś, także tu, w Polsce, tej wolnej suwerennej i niepodległej, niezwykle ważnym nie tylko wydarzeniem w historii, ale także niezwykle ważną lekcją: jak trzeba dbać o ojczyznę, żeby ojczyzna trawa i przetrwała, co to znaczy bezpieczna ojczyzna – powiedział prezydent podczas wystąpienia. Jak dodał, powstańcy walczyli o zasady.

Nawiązując do obecnie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, powiedział, że niebezpieczeństwo istnieje i jest realne. – Mówię o tym, bo stoję w obliczu naszych bohaterów - Powstańców Warszawskich (…). Nie mam wątpliwości, że oni od nas oczekują, że my będziemy umieli budować taką Polskę, która nie będzie musiała się bronić, bo będzie na tyle silna, że nikt nie odważy się jej zaatakować. To na tym rzecz polega - by być tak silnym, żeby nie musieć walczyć i to jest nasze wielkie zadanie – podkreślił prezydent.

W dalszej części wystąpienia mówił m.in. o wierze w młode pokolenie. – Ja głęboko wierzę, że podołamy temu ważnemu zadaniu, niezależnie od tego, kto w danym momencie w Rzeczypospolitej sprawuje władzę. (…) Mogę wam obiecać, że będę realizował to zadanie, póki będę pełnił ten mandat – mówił prezydent Duda.

Przemówienie Andrzej Duda zakończył słowami „Cześć i chwała bohaterom, niech żyje Polska”.

Czytaj też:

Decyzja o Powstaniu Warszawskim. Kto za nią odpowiada?Czytaj też:

Śladem archiwów Powstania Warszawskiego