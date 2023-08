Charge d’affairs Białorusi w trybie natychmiastowym wezwany do MSZ

"MSZ RP przekazało stanowczy protest oraz wezwało stronę białoruską do bezzwłocznego, szczegółowego wyjaśnienia incydentu. Strona polska podkreśliła, że incydent jest postrzegany jako kolejny element eskalacji napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Polska oczekuje od Białorusi powstrzymania się od tego typu aktywności" – przekazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

twitter

Z kolei Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego postanowił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O Incydencie zostało powiadomione NATO.

Dwa śmigłowce

Cała sytuacja zaczęła się rano. W opublikowanym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP poinformowało, że żaden ze śmigłowców nie przekroczył granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Białorusini przeprowadzają we wtorek loty patrolowe, co odpowiednio wcześniej zgłosili stronie polskiej. Ćwiczenia potrwają do godz. 18:00. "Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona" – przekazało w oświadczeniu Wojsko Polskie.

Na bardzo niskiej wysokości

Kilka godzin później okazało się, jednak, że ze strony białoruskiej doszło do naruszenia.

"Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że dzisiaj, 1 sierpnia 2023 r. doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – oświadczył MON.

Czytaj też:

Grupa Wagnera na Białorusi. Kirby uspokajaCzytaj też:

"Rajd" wagnerowców na przesmyk suwalski? Ekspert: To jest fikcja