Instytut Ordo Iuris otrzymał nakaz opuszczenia budynku PAST-y. "Bezprawne, sprzeczne z umowami"

"W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zarządzająca tym historycznym miejscem Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego postanowiła bezprawnie, sprzecznie z zawartymi umowami, usunąć nas ze względu na dbałość „o swój wizerunek również poprzez odpowiedni nabór najemców" – przekazał Kwaśniewski.

Prezes podkreśla, że przed instytutem stanęła konieczność walki o swoje prawa i o możliwość dalszego, nieskrępowanego prowadzenia działalności w dotychczasowej siedzibie.

Kwaśniewski: To cios w plecy

Kwaśniewski dodaje, że Instytut terminowo wywiązywał się ze wszelkich płatności, a mim tego "otrzymał cios od Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego", która zarządza powierzonym jej przez Skarb Państwa warszawskim budynkiem PAST.

Szef Ordo Iuris tłumaczy, że dalsze używanie lokalu w PAST to dla Instytutu gwarancja spokojnej pracy dla życia, rodziny i wolności. "Międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które są właścicielami znacznej części powierzchni biurowej w Warszawie, nie chcą wynajmować powierzchni Instytutowi Ordo Iuris. Jeżeli stracimy lokal w PAST, nasza działalność stanie pod znakiem zapytania. Dlatego musimy walczyć o nasze prawa i o wypełnienie zawartej z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego umowy najmu" – tłumaczy szef Ordo Iuris.

"To co można zrobić już dziś, to prosty telefon lub e-mail w naszej sprawie do Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (numer telefonu: 22 620 12 80 lub 22 624 14 77; adres e-mail: [email protected]) i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (numer telefonu: 22 620 12 85 lub 22 620 12 87; adres e-mail: [email protected]) z żądaniem honorowania zawartych z nami umów. Wiem, że nie jesteśmy osamotnieni. Wierzę także, że obie te organizacje powinny zrozumieć, jak wielki błąd popełniają, usiłując bezprawnie wyrzucić nas z lokalu, który wynajęliśmy aż do 2033 roku!" – podkreśla Kwaśniewski.

