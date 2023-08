Chargé d’affaires Białorusi w MSZ. Jabłoński o przebiegu spotkania

W związku z incydentem polski MSZ wezwał na dywanik charge d’affaires Białorusi, celem złożenia wyjaśnień. We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Polska przekazała protest

W środę w MSZ stawił się chargé d’affaires białoruskiej ambasady. Po spotkaniu wiceminister Paweł Jabłoński wystąpił na konferencji prasowej, podczas której przekazał komunikat.

– W trakcie tego spotkania Polska przekazała zdecydowany protest wobec działań Białorusi, które obniżają bezpieczeństwo, które również postrzegamy jako działania prowokacyjne. Mamy tu na myśli zarówno te ćwiczenia, które zakończyły się naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ale także kontynuacje działań bezpośrednio przy granicy zarówno poprzez organizowanie masowych grup nielegalnych imigrantów, którzy mają tę granicę pokonywać, dostawać się na polskie terytorium – mówił Jabłoński.

Jabłoński: Nie usłyszeliśmy wyjaśnień

Wiceszef MSZ powiedział, że akcja ta jest zorganizowana przez służby białoruskie razem ze służbami rosyjskimi. Jak dodał, Warszawa spodziewa się także prowokacji ze strony Grupy Wagnera.

– Chciałbym też jedną rzecz podkreślić, my mówimy o tym otwarcie, bo o takich zagrożeniach trzeba otwarcie mówić także po to, żeby nasze społeczeństwo było przygotowane na to, że niestety to zagrożenie jest i Polska musi podejmować działania prewencyjne – powiedział Jabłoński.

– Jeśli chodzi o chargé d’affaires Ambasady Białorusi, nic, żadnych wyjaśnień tutaj nie usłyszeliśmy. Strona białoruska nie jest tutaj specjalnie chętna do tego, żeby przedstawiać jakieś wyjaśnienia, czy tłumaczyć się. Mają podejście niestety do nas nieprzyjazne nie od dziś – ocenił.

MON: Białoruś naruszyła polską przestrzeń

Polski resort obrony przekazał, że do incydentu doszło we wtorek. Początkowo w opublikowanym komunikacie dowództwo wojskowe poinformowało, że żaden ze śmigłowców nie przekroczył granicy, a Białorusini przeprowadzają loty patrolowe, co odpowiednio wcześniej zgłosili stronie polskiej.

Według MON, kilka godzin później okazało się, że ze strony białoruskiej jednak doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej.

Śmigłowce nad Polską

"Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że dzisiaj, 1 sierpnia 2023 r. doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – oświadczył MON.

