Zandberg wyzywa Czarnka. Minister odpowiada: Gdyby Pan chociaż zajrzał do ustaw

Przedstawiciel partii Razem i poseł klubu Lewicy odniósł się do sprzeciwu ministra Czarnka wobec jednego z grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zandberg: Lewica zwiększy finansowanie

Chodzi o rozdysponowanie pieniędzy podatników na finansowanie "badań" m.in. sadomasochizmu/ BDSM. W odpowiedzi na tekst m.in. portalu DoRzeczy.pl szef resortu edukacji podkreślił, że wystosował do władz NCN pismo ze stanowczym sprzeciwem.

Zandberg napisał na Twitterze, co myśli o działaniu ministra. „Lewica zwiększy finansowanie badań naukowych. Dziś Polska przeznacza na naukę za mało środków. O przydzielaniu środków na konkretne badania NIE mogą decydować politycy. Bo nie mają do tego kompetencji” – czytamy w jego wpisie.

"A troglodytów, którym marzy się ręczne sterowanie nauką, czas już pożegnać" – rzucił parlamentarzysta.

Czarnek: Zwiększamy, ale na naukę

"Drogi Panie. Gdyby Pan chociaż zajrzał do ustaw budżetowych, albo umiał liczyć, czy znał podstawy nauki w najściślejszym tego słowa znaczeniu, to by Pan wiedział, że to my radykalnie zwiększamy środki budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe z poziomu 17,1 mld zł w 2015 r. do aż 25,5 mld zł w 2023 r. To jest wzrost o 50% i to pomimo kryzysu pandemicznego i wojny" – odpowiedział Czarnek.

"I będziemy zwiększać dalej, o kolejne miliardy już w przyszłym roku. Ale na naukę, a nie na lewackie odloty" – dodał.

Pieniądze podatników na "badania" sadomasochizm/BDSM

W czwartek Czarnek przypomniał, że w obecnym stanie prawnym NCN ta rozstrzyga konkursy niezależnie od ministra. Szef resortu nauki dodał, że projekt reformujący system grantowy, aby nie dochodziło do takich sytuacji, jest gotowy i prawdopodobnie będzie stanowił element jesiennych prac rządowych.

Narodowe Centrum Nauki przyznało bowiem prawie 750 tys. zł na badania pt. Trans kobiecość i sadomasochizm/BDSM. Związki i napięcia w polu produkcji płci. Według ustaleń portalu "Media Narodowe" za "badania" ma być odpowiedzialny dr Jan Wawrzyniec Szpilka z Uniwersytetu SWPS Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie.

"Na takie bzdury i pseudonaukę Narodowe Centrum Nauki wydaje pieniądze w dobie pauperyzacji naukowców…". "Dlaczego polscy podatnicy mieliby sponsorować dewiacje zamiast rzetelnej nauki" – zapytał dr Michał Sopiński, rektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, kierując pytanie do Ministerstwa Edukacji i ministra edukacji.

"Transparentność i zasadność przyznawania grantów ze środków NCN na badania należy zbudować od nowa. W obecnym kształcie ta instytucja nie ma racji bytu" – dodał.

