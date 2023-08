Papież mianował nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce

Abp Antonio Guido Filipazzi urodził się 8 października 1963 r. w Melzo (Mediolan) we Włoszech. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 października 1987 r. Inkardynowany do diecezji Ventimiglia – San Remo. Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego, został skierowany do pracy dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej w dniu 1 lipca 1992 r

Pracował na placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej na Sri Lance, w Austrii, w Niemczech oraz w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu. Dnia 8 stycznia 2011 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim i podniesiony do godności arcybiskupiej (abp tytularny Sutri). Dnia 5 lutego 2011 r. otrzymał święcenia biskupie. Dnia 23 marca 2011 r. został wyznaczony Nuncjuszem Apostolskim w Indonezji. Dnia 26 kwietnia 2017 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Nigerii.

Dnia 24 października 2017 r. został ustanowiony Stałym Przedstawicielem przy Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS/ CEDEAO).Dnia 8 sierpnia 2023 r. został mianowany 74. Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Oprócz włoskiego, zna również język francuski, angielski i niemiecki.

Nowy kardynał

Nominacja dla abp. Filipazziego to niejedyna zmiana, jakie dokonał w ostatnim czasie papież Franciszek w kontekście Kościoła w Polsce.

Na początku lipca Ojciec Święty ogłosił, że na konsystorzy 30 września dokona nominacji 21 nowych kardynałów. Jednym z nich będzie metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Dziewiąty konsystorz tego pontyfikatu, na którym Ojciec Święty wręczy insygnia kardynalskie 20 purpuratom, odbędzie się w Watykanie 30 września.Wśród nominatów jest 17 duchownych poniżej 80. roku, mających prawo udziału w konklawe, i trzech powyżej 80. roku, którzy nie będą już elektorami nowego papieża.

