Kaczyński zaprasza na defiladę: Proces rozbudowy i modernizacji armii trwa

15 sierpnia o godz. 14 na Wisłostradzie odbędzie się wielka defilada wojskowa pod hasłem "Silna Biało-Czerwona". Rządzący zapowiadają, że czeka nas pokaz sprzętu wojskowego oraz widowiskowa parada lotnicza. Wszystko po to, aby ukazać skalę modernizacji polskiej armii oraz uczcić Święto Wojska Polskiego.

Kaczyński: Defilada będzie interesująca

Z tej okazji zaproszenie do wszystkich chętnych wystosował wicepremier Jarosław Kaczyński. Podczas briefingu prasowego szef PiS mówił o znaczeniu wojska, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji wojennej na Ukrainie.

– Dzisiaj znów mamy taki czas, nie w tak dramatycznych okolicznościach, ale jednak mamy, czas, w którym siła zbrojna jest gwarancją tego, by nasz kraj mógł się rozwijać. Mógł iść dalej tą drogą, którą szczególnie w ostatnich latach idzie i to szybko, drogą zbliżania się do poziomu zachodniej Europy, drogą nadrabiania tych wielkich historycznych strat, które spowodowały, że pod wieloma względami byliśmy daleko za tą Europą. Europa Zachodnia była dla wielu Polaków, dla wielu pokoleń Polaków jakimś mitem, mitem czegoś, co jest osiągalne, ale tam, na Zachodzie, a nie tutaj. Dziś pokazujemy że jest osiągalne, ale musi być także bronione, a jeśli dojdzie do takiej skrajnej sytuacji, oby nie doszło, musi być obronione – powiedział lider obozu rządzącego.

Kaczyński tłumaczył, że z tego powodu rząd tak bardzo radykalnie i szybko zwiększył wydatki na armię. – Defilada, która jest kontynuacją tradycji jeszcze przedwojennej, ale wznowionej w Polsce niepodległej przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, będzie tym razem inna niż te poprzednie. Bo te poprzednie pokazywały jeżeli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią, jest czymś, co jest do pokazania właśnie, czymś co może obejrzeć każdy polski obywatel i bardzo zachęcamy naszych obywateli, rodaków by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć. To naprawdę będzie bardzo interesujące i sądzę, że także bardzo podnoszące nas na duchu – powiedział wicepremier.

Szef PiS powiedział, że państwo wykonuje swoje obowiązki m.in. po to, żeby obywatele czuli się bezpiecznie.– Silna armia to coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne, że co prawda zagrożenia są, tego w żadnym wypadku nie można kwestionować, ale z drugiej strony jest i właściwa reakcja ze strony polskiego państwa – powiedział Kaczyński.

15 sierpnia w Warszawie

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentujemy 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.

Czytaj też:

Wielka parada wojskowa 15 sierpnia. Media: Pomysł przemalowania amerykańskich F-35Czytaj też:

Święto Wojska Polskiego. MON zaprasza na liczne wydarzenia