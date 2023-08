Wybory 15 października. Morawiecki zapowiada "codzienne podsumowania na żywo"

Oficjalnie rozpoczyna się zatem kampania wyborcza, choć w praktyce wszystkie liczące się ugrupowania: Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Lewica i Trzecia Droga, czyli wspólny projekt PSL i Polski 2050, w wielu aspektach prowadzą ją już od wielu tygodni.

Morawiecki zaprasza na "podsumowania"

"Stało się! Wszystko jest jasne. Wybory już 15 października, czyli za 68 dni!" – napisał szef rządu.

"Zaczynamy wielkie odliczanie. Czeka nas bardzo intensywny czas, dlatego zapraszam na codzienne podsumowania NA ŻYWO" – napisał Morawiecki.

"Widzimy się CODZIENNIE wieczorem na Facebooku! Dziś około 22:30!" – dodał.

Wybory 15 października

"Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku" – poinformował na swoim koncie na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu" – stanowi Konstytucja RP w art. 98, par. 2.

W przypadku tegorocznych wyborów głosowanie mogło zostać ogłoszone najwcześniej na 15 października, a najpóźniej – 5 listopada. Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów.

