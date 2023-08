Trzecia Droga odkrywa karty. Poznaliśmy "jedynkę" w Warszawie

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów.

Znamy nazwiska "jedynek" w Warszawie

– "Jedynką" na liście Trzeciej Drogi w Warszawie będzie Michał Kobosko – zdradziła w środę na antenie radia RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dopytywana o to, dlaczego ze stolicy nie wystartuje szef Polski 2050 Szymon Hołownia, polityk odpowiedziała, że "bardzo ważne jest, by kandydaci startowali z tych miejsc, z którymi są związani". – Takie jest podejście Szymona Hołowni. Ważne jest też zrozumienie, że duże miasta są ważne, ale szala tych wyborów zdecyduje się w średnich, średnio dużych i średnio małych miastach – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Rzecznik prasowa Polski 2050 potwierdziła również, że Hołownia będzie kandydował w wyborach do Sejmu z okręgu w Białymstoku.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała także, że Trzecia Droga ma już wyznaczone "jedynki" w Krakowie i innych dużych polskich miastach, ale nie chce jeszcze ujawniać nazwisk kandydatów. – Ja nie startuję. Taką podjęłam decyzję. Uważam, że to dobrze, kiedy szefowa sztabu jest zaangażowana w proces sztabowy, kampanijny, a nie swoją kampanię – stwierdziła była ambasador Polski w Rosji.

Co ważne, znamy już "jedynki" warszawskich list wszystkich największych partii politycznych i koalicji wyborczych. Liderami poszczególnych ugrupowań w stolicy zostali: Jarosław Kaczyński (Prawo i Sprawiedliwość), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Adrian Zandberg (Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja) oraz Michał Kobosko (Trzecia Droga).

