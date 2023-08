Buda: Drugi astronauta w historii Polski będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę

W środę na portalu X minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że polski astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną.



"Mamy już pewność i gwarancję, że drugi astronauta w historii Polski będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę. Mamy kandydata, ale jego udział w misji musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz naszych amerykańskich partnerów z Axiom Space" – przekazał minister Buda.

Co będzie robił Polak w kosmosie?

Do tej pory jedynym Polakiem w kosmosie był Mirosław Hermaszewski. Kosmonauta wziął udział w 1978 r. w radzieckiej misji kosmicznej. Kandydatem na drugiego Polaka w kosmosie jest Sławosz Uznański. Jego udział w misji musi zostać jeszcze zatwierdzony przez europejskich i amerykańskich partnerów.

Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma skupić się na eksperymentach technologicznych. Będzie m.in. testował technologie krajowych firm, realizował eksperymenty i program edukacyjny skierowany do uczniów. Wszystkimi aspektami wymaganymi do przeprowadzenia i zakończenia misji będą zarządzać ESA we współpracy z Axiom Space

Specjalista od promieniowania

Sławosz Uznański ma 39 lat. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej i Université de Nantes we Francji. Otrzymał także Diplôme d'Ingénieur na École Polytechnique de l'Université de Nantes. W 2011 r. uzyskał doktorat na Université d'Aix-Marseille we Francji za pracę nad materiałami odpornymi na promieniowanie do zastosowań kosmicznych. W czasie studiów doktoranckich Uznański pracował jako inżynier efektów radiacyjnych w STMicroelectronics. Od 2011 r. jest zatrudniony w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, gdzie prowadzi obecnie badania nad promieniowaniem.

Polak jest autorem książki o skutkach promieniowania oraz współautorem wielu prac poświęconych badanej przez siebie dziedzinie. Znajomość tematyki promieniowania jest powodem dla którego Uznański wskazany został przez stronę polską jako uczestnik misji.

— To z pewnością jeden z najważniejszych dni w moim życiu, ale też wyjątkowy moment dla polskiej nauki i polskiego udziału w eksploracji kosmosu - docenienie naszych osiągnięć i podkreślenie potencjału. Jako Polak jestem dumy, że będę reprezentował nasz kraj przy realizacji wspólnego, europejskiego programu kosmicznego. Nasz udział w nim już jest istotny. Jestem przekonany, że będzie znacząco większy — skomentował swój sukces Sławosz Uznański dla Polskiej Agencji Kosmicznej.

