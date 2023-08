PiS ujawniło drugie pytanie referendalne

– Tusk i Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali im pracować prawie do śmierci. Tak samo mężczyznom. (...) Kłamali więc w tej sprawie – mówiła była premier, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło na nagraniu, udostępnionym przez oficjalny profil PiS na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

– Kolejne pytanie referendalne: Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? – poinformowała polityk Zjednoczonej Prawicy.

– Dla nas głos zwykłych Polaków był i będzie zawsze najważniejszy – stwierdziła eurodeputowana.

Wiek emerytalny

"Obrona Polaków przed szkodliwymi decyzjami rządu Tuska w sprawie wieku emerytalnego była priorytetem PiS już w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy w 2015 roku. Po wygranych wyborach, PiS zrealizował złożoną Polakom obietnicę i zniósł podwyższenie wieku emerytalnego. Nie pozwolimy na powrót regulacji zmuszających Polaków, aby pracowali niemal do końca życia. #PolacyDecydują" – stwierdziła we wpisie w mediach społecznościowych Beata Szydło.

Do sprawy odnieśli się także inni politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. "Antyspołeczny rząd PO-PSL Donalda Tuska podwyższył wiek emerytalny milionom Polaków. Polacy mieli zdaniem Tuska pracować aż do śmierci, a on sam miał dzięki Angeli Merkel zapewnić sobie przez 5 lat »nicnierobienia« w Brukseli emeryturę w wysokości 30 tys. zł" – skomentował polityk Suwerennej Polski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski.

Referendum. Pierwsze pytanie

Przypomnijmy, że w piątek prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ujawnił treść pierwszego pytania referendalnego, które brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?".

Według nieoficjalnych informacji, pytań w ramach referendum, które prawdopodobnie odbędzie się 15 października, ma być cztery i mają dotyczyć m.in. polityki migracyjnej Unii Europejskiej czy kwestii związanych z rolnictwem. Przez najbliższe dni (13 i 14 sierpnia) PiS będzie publikować spoty z kolejnymi pytaniami referendalnymi.

