Ten nowy trend np. w Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce nazwano „pielgrzymuj, ile możesz”. W tym roku rekolekcje w drodze koncentrowały się na poznawaniu Kościoła i jego tajemnicy. Pielgrzymom towarzyszyły intencje o jedność i bezpieczeństwo w Ojczyźnie, pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie, miłość w rodzinach, a także o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Ilu pielgrzymów na Jasnej Górze?

W tegorocznym sezonie pielgrzymkowym, od maja do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyło 134 pielgrzymek pieszych (przyszło w nich ok. 53 tys. osób), 181 pielgrzymek rowerowych (przyjechało w nich prawie 7 tys. 426 osób), 16 pielgrzymek biegowych (przybiegło w nich 425 osób).Na Jasną Górę dotarła również pielgrzymka rolkowa z Wrocławia, a w niej 40 osób, a także pielgrzymka konna licząca 17 osób.

W 42. pieszych pielgrzymkach przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, od 5 do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyło ok. 41 tys. pątników. Najliczniejsze z nich to: 44. Radomska Pielgrzymka Piesza licząca 5 tys. 215 osób, 42. Krakowska Pielgrzymka Piesza – 4,5 tys. osób, 312. Warszawska Pielgrzymka Piesza – 4,3 tys. osób.

W 7. pielgrzymkach, z samej tylko Warszawy, przyszło w sumie ok. 10 tys. pątników. Były to: 312. Warszawska Pielgrzymka Piesza, Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup „17”, 43. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, 30. Pielgrzymka Żołnierzy, 17. Piesza Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków, 31. Pielgrzymka, 40. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza.

Najdłuższy szlak przeszła 42. Pielgrzymka Kaszubska - grupa wyruszająca z Helu. Pątnicy pokonali dystans 638 km w 19 dni. Następna w kolejności była 40. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska: grupy z Pustkowa - 636 km w 20 dni i ze Świnoujścia - 625 km w 19 dni. Kolejna była 31. Pielgrzymka Ełcka: grupa z Suwałk - 560 km w 17 dni.

Pozostałe pielgrzymki przybędą na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, która przypada 26 sierpnia.

