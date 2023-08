"Silna Biało-Czerwona". Warszawa: Wielka defilada, piknik na Stadionie Narodowym

Przez cały dzień w stolicy będą trwały uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie, a także szereg wydarzeń przygotowanych dla mieszkańców.

godz. 9.00 – Warszawa, PGE Stadion Narodowy - "Bieg na piątkę" wokół Stadionu Narodowego

godz. 10.00 – Warszawa, Katedra Polowa Wojska Polskiego – msza św. w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy

godz. 12-18 - błonia Stadionu PGE Narodowy w Warszawie – centralny piknik wojskowy. Wstęp wolny

twitter

godz. 12.00 – Warszawa, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza

godz. 14.00 – Warszawa, Wisłostrada – Wielka defilada wojskowa "Silna Biało-Czerwona", pokaz sprzętu wojskowego oraz parada lotnicza

twitter



Wielka Defilada w Warszawie

Wraca największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14.00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentowanych zostanie 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy.

Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Będą m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.

Wojskowe pikniki

W dniach 12–15 sierpnia MON zorganizuje ok. 70 pikników, które odbywać się będą w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w różnych specjalnościach wojskowych.

Pokaz dynamiczny wyszkolenia żołnierzy, medycyny pola walki oraz udzielania pierwszej pomocy to gwarantowane emocje i przeżycia, które pozwolą wyobrazić sobie, jak wygląda zwykły dzień służby żołnierza. Będzie można także spróbować grochówki wojskowej z chlebem wypiekanym na miejscu w piekarni polowej.

Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych obecni będą przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy w profesjonalny sposób przekażą informacje jak dołączyć do szeregów Wojska Polskiego.

Czytaj też:

Rosja na kolanach. Bitwa Warszawska była dla Polski "być albo nie być"