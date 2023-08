Referendum w dniu wyborów. Sejm odrzuca weto Senatu

Za wnioskiem o odrzucenie senackiego weta głosowało 234 posłów, 210 było przeciw, wstrzymało się dziewięciu.

Projekt nowelizacji był przedłożeniem poselskim. Nowela ma na celu dostosowanie rozwiązań, umożliwiających przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i do Senatu, wybory prezydenta Rzeczypospolitej lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

W noweli przesądzono, że głosowanie przeprowadza się w godzinach głosowania określonych w ustawie Kodeks wyborczy.

Kolejne zmiany ujednolicające dotyczą wskazania, że:

- informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się w terminach określonych w Kodeksie wyborczym;

- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego we właściwych wyborach lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum;

- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa we właściwych wyborach lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku ze wskazanymi w nim wyborami lub w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego dotyczy również głosowania w referendum.

Referendum – cztery pytania PiS

W poniedziałek rząd skierował do Sejmu wniosek "o przeprowadzenie 15 października referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa". Sejm pochyli się nad wnioskiem o organizację referendum w czwartek.

Pierwsze pytanie brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Treść drugiego pytania: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie pytanie brzmi: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Czwarte pytanie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Czytaj też:

Dziemianowicz-Bąk: Referendum to kolejna metoda PiS na finansowanie swojej kampanii wyborczejCzytaj też:

Premier w Sejmie: Unieważniać, panie Tusk, to pan może referendum w Niemczech