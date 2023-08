Wrócą kontrole na granicy polsko-niemieckiej? Chodzi o migrantów

Porównanie kwietnia 2022 r. do kwietnia b. r. przynosi wzrost o 220 proc. liczby nielegalnych migrantów przekraczających polsko-niemiecką granicę. Rośnie także liczba nieautoryzowanych przejazdów z Czech. Przez pierwszych siedem miesięcy 2023 r. wzrosła ona o 50 procent – z 4782 do 7102 – informuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Niemcy rozważają powrót kontroli granicznych

Niemiecka gazeta zauważa, że obecnie większy odsetek nielegalnych migrantów przybywa do Niemiec przez granice z Polską i Czechami niż łącznie przez granice z innymi krajami. W odpowiedzi na zapytanie Alexandra Throma, rzecznika ds. polityki wewnętrznej grupy parlamentarnej CDU/CSU Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że w lipcu do Niemiec nielegalnie wjechało 8062 osób, z czego 2335 przez Polskę i 2032 przez Czechy.

Przytaczane dane skłaniają niemieckich polityków do postulowania przywrócenie kontroli granicznych na granicy z Polską i Czechami. Nie byłby to precedens. Od 2015 r. w związku z kryzysem migracyjnym prowadzone są kontrole na granicy RFN z Austrią. Na granicach z Czechami i Polską Niemcy dotąd ograniczali się do wzmożonych kontroli policji w strefie przygranicznej.

Winna nieszczelna granica Polski z Białorusią?

Podawane przez naszych zachodnich sąsiadów dane budzą pytania o szczelność polskiej wschodniej granicy. Jednak jednoznaczna odpowiedź na nie może być trudna.

– Nie jesteśmy w stanie zweryfikować liczb, które podaje strona niemiecka. Na terytorium Niemiec ściągają migranci z całego świata różnymi drogami – mówi "Rzeczypospolitej" Anna Michalska, rzecznik Komendanta Głównego Straży Granicznej. Nawet przy doskonałej szczelności granicy z Białorusią migranci mogą przedostawać się do Polski np. przez Litwę.

– Przy granicy z Litwą zatrzymywani są cudzoziemcy, którzy z Białorusi przez Litwę lub przez Łotwę, Litwę i następnie przez Polskę próbują dostać się do Niemiec – zauważa Michalska. Granice z Litwą i Słowacją są wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Nie ma więc na nich kontroli – te Straż Graniczna prowadzi na drogach dojazdowych do granicy.

Coraz więcej migrantów na granicy

Polskie służby potwierdzają trend na który można wywnioskować z danych podawanych przez Niemców - liczba migrantów próbujących dostać się do Unii Europejskiej się zwiększa.

– W tym roku do 13 sierpnia nasi funkcjonariusze zatrzymali przy granicy polsko-niemieckiej 479 migrantów, którzy nielegalnie dostali się do Polski i próbowali dalej przedostać się do Niemiec. W analogicznym okresie 2022 r. zatrzymano 206 migrantów – wskazuje Michalska.

Czytaj też:

Migrant sforsował zaporę na granicy. Film z akcji Straży GranicznejCzytaj też:

"Nasz plan to nie tylko zapora". Morawiecki przypomina o planie dla Europy