Wspólne patrole polsko-niemieckie. Jest sukces

"Funkcjonariusze SG ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali 2 ob. Egiptu i ob. Iraku – usiłowali przekroczyć gr. z Polski do Niemiec. Pomagali im Ukrainiec i Mołdawianin (w Polsce są legalnie). Migranci i pomocnicy będą zobowiązani do opuszczenia Polski" – poinformowała we wpisie na portalu X Straż Graniczna.



Zatrzymanie migrantów i ich pomocników

Szczegóły akcji podał na swojej stronie Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. We wtorek wspólny patrol polsko-niemiecki na jednej z dróg powiatu zgorzeleckiego zatrzymał do kontroli drogowej osobowego opla na polskich tablicach rejestracyjnych.

"Kierowcą pojazdu okazał się 31-letni Ukrainiec, który wraz z ze swoim 28-letnim pomocnikiem z Mołdawii przewoził trzech migrantów z Egiptu i Iraku. Kierowca oraz jego pomocnik oprócz paszportów, okazali do kontroli ważne polskie karty pobytu" – podano w komunikacie. W przeciwieństwie do swoich pomocników, przybysze z Bliskiego Wschodu nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce.

"W związku z usiłowaniem przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec cudzoziemców zatrzymano oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Na decyzję o konieczności opuszczenia naszego kraju, cudzoziemcy oczekują teraz w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców" – informuje Straż Graniczna. Ukrainiec i Mołdawianin przyznali się do zarzutu pomocnictwa w przekroczeniu granicy wbrew przepisom. Wszczęto wobec nich "postępowania skutkujące przymusowym opuszczeniem naszego kraju".

Coraz więcej migrantów dostaje się do Niemiec

Ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby migrantów próbujących dostać się przez Polskę do Niemiec. Granicę między oboma krajami tylko w tym roku (do końca lipca) przekroczyło nielegalnie 14 303 osoby, co stanowi 144 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022. Wysoki odsetek migrantów przedostających się do Niemiec z terytorium Polski i Czech skłania naszych zachodnich sąsiadów do dyskusji na temat powrotu do kontroli granicznych.

Obecnie na granicy polsko-niemieckiej, jako wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, nie odbywają się kontrole na przejściach granicznych. Służby sprawdzają za to pojazdy na głównych trasach dojazdowych w strefie przygranicznej.

