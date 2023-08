Miała ta premiera uczcić pierwszą rocznicę śmierci Jarosława Marka Rymkiewicza, zabieramy się za lekturę niemal pół roku później, ale to nieważne, bo liczy się to, co w środku. Czekać zaś było warto i nie mam wątpliwości, że kiedyś będzie ten numer pisma antykwarycznym białym krukiem. Powodów wiele. Choćby dla samych fragmentów nienapisanej nigdy książki JMR o Maurycym Mochnackim. Dla rozbitych na trzy części „Rozmów, wróżb, snów polskich w Paryżu wiosną 1985”. Choćby dla eseju Krzysztofa Rutkowskiego „Z Rymkiewiczem nad zakolem Marny”.