Citroën C4 1.2 Puretech

Chociaż nadal to kompakt z segmentu C, to coupe lekko opadającą linią dachu dodaje mu nieco ekstrawaganckiego lub wręcz futurystycznego stylu. Cena modelu w testowanej wersji – z trzycylindrowym benzynowym silnikiem o pojemności 1,2 l oraz sześciobiegową skrzynią manualną w najwyższej wersji wyposażenia Shine – zaczyna się od 126,6 tys. zł. Za automatyczną skrzynię biegów trzeba dopłacić 7 tys. zł. Moc 130 KM i 230 Nm momentu obrotowego sprawiają, że Citroën C4 na przyspieszenie od zera do 100 km/h potrzebuje 8,9 s.