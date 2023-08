Gruszka miłosna

Warzywa i owoce sezonowe mają moc, która wyposaża nas w witaminy, mikroelementy i przeciwutleniacze na długi czas. Pamiętajmy o kolejności spożywanego posiłku, bo według naukowców jest to klucz do zdrowia i zachowania balansu glukozowo-cukrowego. Odpowiednia kolejność sprawi, że nasza krzywa cukrowa będzie zawsze wypłaszczona, co przyniesie nam wiele korzyści.