"Zboże techniczne". Kosiniak-Kamysz: Odpowiedzialni zostaną ukarani

Polacy pytają nie o to, co zaproponował rząd, tylko o inne kwestie, przekonywał podczas sobotniej konferencji prasowej szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Cztery pytania PSL

Polityk powiedział, że PSL chce zadać cztery prawdziwe pytania referendalne, o które w ocenie PSL pytają Polacy.

– Czy jesteś za zatrzymaniem niekontrolowanego napływu zboża i produktów spożywczych z Ukrainy kosztem polskich rolników i zagrażających polskim konsumentom?

– Czy jesteś za zwolnieniem emerytur ze składki zdrowotnej i podatku?

– Czy jesteś za wprowadzeniem dobrowolnego ZUS-u, wakacji od ZUS-u dla małych firm, dla przedsiębiorców?

– Czy jesteś za powszechnym, pełnym dostępem finansowanym z budżetu państwa do metody in vitro, do leczenia niepłodności?

"Zboże techniczne". Obietnica ludowców

Mówiąc o kwestii zalewania polskiego rynku produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL domaga się ukarania ludzi, którzy wprowadzili w Polsce sformułowanie "zboże techniczne".

– Pomoc dla Ukrainy tak, ale nie kosztem polskich rolników, nie kosztem polskich konsumentów, nie przez budowanie jakiejkolwiek oligarchii na Ukaranie. Nie chodzi o to, żeby mówić "stop wszystkiemu". To musi być na realnych zasadach, ale są takie produkty jak zboże, miód, owoce miękkie. Nie może być tak, że one zalewają polski rynek i później niszczą polskiego rolnika – powiedział polityk.

– Domagamy się ukarania tych, którzy wprowadzili fałszywy termin "zboże techniczne". Coś takiego nie istnieje, nie ma tego w nazewnictwie, w naukach rolniczych. Trzeba z tym bardzo mocno walczyć. Obiecujemy, że znajdziemy tych, którzy dopuścili się tego przestępstwa, którzy doprowadzili do niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy. Zostaną oni ukarani, zostaną rozliczeni – powiedział poseł.

Kosiniak-Kamysz: Pytanie do Morawieckiego

Podczas swojego przemówienia lider ludowców miał także wiele innych krytycznych uwag do władz. Nawiązał m.in. to kwestii wieku emerytalnego.

– Trzeba zadać pytanie do premiera Morawieckiego, dlaczego podpisał w Brukseli zgodę na podwyższanie realnego wieku emerytalnego, takiego nieustawowego, tylko takiego, w którym naprawdę przechodzą Polacy na emeryturę (…) dlaczego wpisał to do kamieni milowych i będzie to realizował, a dlaczego nie wprowadził emerytury bez podatku, dlaczego nie zwolnił emerytów ze składek i podatków, za które już zapłacili? – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Cztery pytania PiS

Przypomnijmy, że w czwartek większość sejmowa zdecydowała o zorganizowaniu ogólnokrajowego referendum w dniu wyborów parlamentarnych 15 października.

Pierwsze pytanie brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Czwarte: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

