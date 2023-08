Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców Apache

"Ważna wiadomość! Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony L. Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów" – przekazał w poniedziałek na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) szef MON Mariusz Błaszczak.

Śmigłowce Apache trafią do Polski

We wrześniu ubiegłego roku Polska wystosowała do USA zapytanie ofertowe dot. zakupu śmigłowców Apache.

AH-64E Apache to podstawowy śmigłowiec szturmowy United States Army, przeznaczony do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Sprzętem tym dysponują obecnie m. in. Japonia, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska oraz Egipt.

W maju tego roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z przedstawicielami zakładów Lockheed Martin w Camden w stanie Arkansas, w których produkowane są systemy artylerii HIMARS.

Wojsko Polskie zyskuje nowy sprzęt

W poniedziałek w mediach społecznościowych szef MON poinformował także, że do Polski dotarł już sprzęt wojskowy z Korei Południowej. "Do Polski właśnie dotarła pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K239 CHUNMOO. Została osadzona na polskiej ciężarówce Jelcz. Jeszcze w tym roku dotrą do nas kolejne wyrzutnie" – oznajmił Mariusz Błaszczak.

Polska armia rozbudowuje się najszybciej w Europie. Sprzęt wojskowy kupiony bądź zamówiony w ostatnim czasie przez nasz kraj, to: 1000 czołgów K2 i 673 samobieżne haubice K9 południowokoreańskiej produkcji, 366 amerykańskich czołgów Abrams, 32 myśliwce F-35A, 96 śmigłowców bojowych Apache oraz 500 wyrzutni pocisków rakietowych dalekiego zasięgu.

Mariusz Błaszczak stwierdził, że "w ciągu dwóch lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie, jeżeli tylko ten proces będzie kontynuowany". Zdaniem ministra obrony narodowej, jedynym "gwarantem kontynuacji tego procesu jest PiS".

