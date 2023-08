Straszyła ukrainizacją Polski, teraz zasili pakt senacki opozycji

W czwartek liderzy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" ogłosili podpisanie paktu senackiego. Zgodnie z porozumieniem ugrupowania te nie będą ze sobą konkurować w wyborach do Senatu. W każdym okręgu będą mieć tylko jednego, wspólnego kandydata. Wiadomo, że do Senatu będzie kandydował Grzegorz Schetyna.

Do Senatu wystartuje również zgłoszona przez PSL Małgorzata Zych. Z okręgu nr 54 (Stalowa Wola) miał początkowo kandydować do Ryszard Petru, jednak w ostatniej chwili zrezygnował i opozycja musiała na szybko znaleźć innego kandydata.

– Ustaliliśmy, że skoro to Podkarpacie, czyli region trudny dla nas i Lewicy, to kandydata znajdzie PSL. No i znaleźli. Konfederatkę - mówi polityk Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Wirtualną Polską.

Kontrowersyjna kandydatka

Małgorzata Zych wystartowała w poprzednich wyborach parlamentarnych z ramienia Konfederacji, współpracowała z Grzegorzem Braunem i protestowała przeciwko "ukrainizacji Polski". Z kolei. Unię Europejską nazywała "eurokołchozem".

Kandydaturę Zych miał zaproponować - po decyzji lokalnych struktur PSL -wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, donosi WP.

Miłosz Motyka z PSL pytany o tę sytuację odpowiada, że z list KO startuje Michał Kołodziejczak, który w przeszłości był związany z PiS. – Każdy ma jakąś przeszłość polityczną – dodaje.

Z kolei jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica oraz Trzecia Droga.

