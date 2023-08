"Z powodu zdrowia psychicznego". Wzrost liczby aborcji w Polsce

W 2022 r. wykonano w Polsce 161 legalnych aborcji, wszystkie z tytułu przesłanki o zagrożeniu zdrowia lub życia matki. Rok wcześniej łączna liczba aborcji wyniosła 107. Większość z nich wykonano jeszcze przed wejściem 27 stycznia w życie orzeczenia TK stwierdzającego, że aborcja z powodu„ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” jest niezgodna z konstytucją. Po 27 stycznia wykonano do końca 2021 r. 32 legalne aborcje, w tym ani jednej z powodu poczęcia w wyniku przestępstwa.

Przesłanka ze "zdrowia psychicznego"

Przyczyną tego aż pięciokrotnego wzrostu jest rozszerzenie stosowania przesłanki dotyczącej zdrowia kobiety. Pojawiła się kategoria "zagrożenia zdrowia psychicznego" kobiety. Oznacza to, że na podstawie orzeczenia od psychiatry kobieta może legalnie dokonać w szpitalu aborcji. Taką interpretację rozpowszechnić miała Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA.

– Fundacja stworzyła cały system, umożliwiający pacjentkom w kryzysie psychicznym egzekwowanie prawa do legalnej aborcji. Dzwoniąc do fundacji, dostają namiary do psychiatrów i instrukcje, jak zwrócić się do szpitali. Często pomagamy im w pisaniu wniosków – stwierdziła w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mec. Kamila Ferenc. Zaznaczyła, że "najczęściej przyczyną pogorszenia zdrowia psychicznego kobiety jest informacja o poważnych wadach płodu".

Aż 82 aborcje dokonane zostały na Śląsku, gdzie funkcjonuje szpital w Oleśnicy. Jego pracownicy nie kryją, że ciąże dawniej terminowane z powodu choroby płodu obecnie są przerywane z przesłanki "o zdrowiu psychicznym".

Aborcja na życzenie?

Nad procedurami postępowania w przypadku ciąży zagrażającej zdrowiu kobiety pracuje zespół powołany 12 czerwca br. przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Niedługo mają ukazać się wytyczne zespołu, odnoszące się także do kwestii zdrowia psychicznego. Swoje obawy w związku z niejawnym trybem prac zespołu podnoszą środowiska pro-life. Ich przedstawicielom nie pozwolono na dołączenie do zespołu, a interwencja poselska posła Konfederacji Grzegorza Brauna w sprawie treści obrad spotkała się z lakoniczną odpowiedzią ministerstwa.

Przeciwko rozszerzonej interpretacji przesłanki o zagrożeniu zdrowia psychicznego protestuje "Ordo Iuris". Prawnicy wskazują, że "aborcja nie tylko nie jest lekarstwem na problemy psychiczne matki, ale wręcz może je pogłębić". Według fundacji Życie i Rodzina Kai Godek oraz Pro-Prawo do życia Mariusza Dzierżawskiego możliwość dokonania aborcji w oparciu o opinię od psychiatry oznaczałoby de facto aborcję na życzenie.

