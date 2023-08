Straż Graniczna zatrzymała pomocników nielegalnych imigrantów

"W dn. 24.08 do Polski próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi 58 cudzoziemców m.in. ob. Jemenu, Syrii i Iranu" – poinformowała we wpisie na portalu X Straż Graniczna. Jak podano, w sierpniu "było 2,5 tys. prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski". Jest to wciąż mniej niż w lipcu, kiedy liczba ta wyniosła aż 4 tys. W maju i czerwcu liczba prób przedostania się przez granicę wyniosła po 3 tys., a w marcu i kwietniu po ok. 2,5 tys.

We wpisie SG podała także informację o zatrzymaniu przez strażników z placówki w Czeremsze dwóch samochodów kierowanych przez obywateli Ukrainy, przewożących łącznie 10 migrantów z Indii. Jest to kolejne w tym tygodniu zatrzymanie kierowców przemycających nielegalnych imigrantów. We wtorek w samochodzie obywatela Rosji znaleziono przybyszy z Somalii, Etiopii i Afganistanu. Dzień wcześniej 30- letni Białorusin przewoził pięciu obywateli Indii, a 29-letni Polak cztery kolejne osoby.

Zatrzymanie dwóch Gruzinów

W czwartek Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu na terenie woj. śląskiego dwóch obywateli Gruzji organizujących nielegalne przekroczenia granicy.

"Gruzini usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa, dodatkowo otrzymali zakazy wjazdu na teren państw Schengen na 5 i 8 lat" – poinformowała w mediach społecznościowych SG. W opublikowanym na stronie komunikacie wyjaśniono, że zatrzymania dokonali funkcjonariusze placówki w Sejnach w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Hajnówce.

Za organizowanie przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom, czyli złamanie art. 264 § 3 kk. grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

"Od początku roku zatrzymano już w sumie 466 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej (437) i polsko-litewskiej (29). Obecnie prowadzonych jest kilkaset postępowań przygotowawczych dotyczących nielegalnej migracji. Osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej" – poinformowali w komunikacie funkcjonariusze.

