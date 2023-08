Nieoficjalnie: Wiadomo, kiedy i gdzie PiS przedstawi swój program

Jak nieoficjalnie ustalił portal i.pl, PiS zaprezentuje swój program w sobotę 9 września w Końskich (woj. świętokrzyskie). Informacje te potwierdzają wcześniejsze ustalenia portalu 300polityka.pl, który napisał, że prezentacja programu odbędzie się na spotkaniu z wyborcami w Polsce lokalnej.

Miejscowość Końskie to w polskiej polityce od kilku lat symbol małych i średnich ośrodków, do których Prawo i Sprawiedliwość kieruje swój przekaz. Sławę zawdzięcza słowom polityka PO Grzegorza Schetyny, który powiedział, że to „w Końskich, a nie w Wilanowie wygrywa się wybory”.

Program PiS

Media od dłuższego czasu spekulują na temat propozycji, jakie obóz rządzący złoży Polakom, aby zdobyć ich głosy i trzecią parlamentarną kadencję. Program będzie zawierał pakiet pomysłów w zakresie obszarów takich jak m.in. gospodarka, podatki, obronność, służba zdrowia, rolnictwo, edukacja i kultura oraz polityka rodzinna. Partia władzy liczy na nowe wyborcze otwarcie na ostatnią fazę kampanii.

W rozmowie z zaangażowanym w prace politykiem PiS Onet zapytał, czy partia zamierza ogłaszać kolejne, kosztowne dla podatników przedsięwzięcia socjalistyczne. Rozmówca miał wskazać jedynie, że "w tej kwestii prezes Kaczyński ma wszystkich zaskoczyć".

Program PiS jest już na końcowym etapie. Trwają prace polegające w głównej mierze na doprecyzowaniu niektórych postulatów, a także przełożenie ich na propozycje aktów normatywnych. – Te prace redaktorsko-legislacyjne powinny zakończyć się do połowy sierpnia, tak abyśmy mogli na przełomie września ruszyć z ich prezentacją – mówi rozmówca Onetu.

Z kolei sam Kaczyński mówił na jednym z niedawnych spotkań z Polakami, że jego partia przedstawi program nie ma 4, lecz na kolejnych 8 lat.– My chcemy takiej Polski, o której już mówiłem, ale to trzeba realizować konkretnie, w różnych dziedzinach. Trzeba odpowiadać na bardzo wiele pytań, a ciągle będą pojawiały się nowe i właśnie taki program [przedstawimy - przyp. red.]. Nie na kolejne 4 lata, tylko na kolejne 8 lat, bo my chcemy naprawdę Polskę zmienić i prowadzić do przodu – powiedział prezes PiS w Połajewie.

