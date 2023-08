Zła wiadomość dla PiS. Sąd podjął ostateczną decyzję

Sąd apelacyjny oddalił w sobotę zażalenie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na postanowienie sądu pierwszej instancji, który nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiS o 15 proc. bezrobociu za rządów PO-PSL.

KO pozwała PiS. Koniec pierwszego procesu w trybie wyborczym

Wyrok sądu apelacyjnego zamyka sprawę – od jego decyzji nie przysługuje już odwołanie. Tym samym kończy się pierwszy proces w trybie wyborczym przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska, a chodziło o spot PiS dotyczący skali bezrobocia w czasie rządów Donalda Tuska.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał w czwartek, że zawarta w materiale informacja o 15 proc. bezrobociu za rządów Platformy i PSL "nie jest zgodna z faktami". Sędzia Jacek Tyszka powiedział podczas posiedzenia, że "w toku tego klipu postaci odnoszą się do całego okresu sprawowania urzędu premiera przez Donalda Tuska, czyli do lat 2007-2014".

– Jest to ogólne stwierdzenie, ono się nie ogranicza do żadnego konkretnego miesiąca, ani do żadnego konkretnego obszaru Polski, na którym bezrobocie jest niższe czy wyższe. Czyli dokonano takiego uogólnienia – ocenił.

Jak dodał, "w klipie wyborczym można sobie pozwolić na jakieś uogólnienie", ale "prawda jest taka, zgodnie z danymi, które państwo zgodnie przedstawili, że w tym okresie siedmiu lat, kiedy Donald Tusk był premierem, to bezrobocie przekraczało 14 proc. tylko przez trzy miesiące". – W pozostałym okresie wielu, wielu miesięcy, które się składają na niespełna siedem lat, to bezrobocie było istotnie niższe – mówił.

Sąd: Nie można tej informacji uznać za prawdziwą

– Czy sąd może uznać, informację, że to bezrobocie wyniosło 15 proc. w ciągu całych siedmiu lat w sytuacji, w której ono przez trzy miesiące było wyższe niż 14 proc., a nigdy nie osiągnęło 15 proc.? Sąd ocenił, że nie można tej informacji uznać za prawdziwą – oświadczył sędzia Tyszka.

Tłumaczył, że "nie chodzi o jakieś paragrafiarstwo czy aptekarską dokładność, tylko po prostu o rzetelność". – I tej rzetelności w przekonaniu sądu uczestnik nie dochował – stwierdził.

Według niego "wystarczyłoby, żeby w klipie uczestnik tego nagrania powiedział, że: "jestem z Biłgoraju czy z jakiegoś innego Pisza, z innej miejscowości takiej jak Pisz, gdzie bezrobocie jest wysokie i wtedy byśmy się tutaj nie spotkali, mielibyście państwo spokój". – Ale wtedy ten klip nie miałby takiej mocy, bo on nie dotyczyłby całego kraju. A to chyba o to chodziło – powiedział.

– W każdym razie, sąd ocenił, że informacja zawarta w spornym materiale wyborczym, że w okresie rządu Donalda Tuska bezrobocie w Polsce wynosiło 15 proc., nie jest zgodna z faktami – oświadczył sędzia.

