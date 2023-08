Konserwatywna posłanka PO wystartuje z list Trzeciej Drogi

Kilka miesięcy temu szef PO Donald Tusk zapowiedział, że na listach wyborczych nie znajdą się osoby, które są przeciwne możliwości dokonywania aborcji do 12. tygodnia ciąży. "Nie zmienię mojego stanowiska ws. aborcji. To jest niemożliwe, bo dziecko jest dzieckiem czy ma 12 tygodni, czy 12 lat. Humanitaryzm wymaga, żeby się troszczyć o dzieci" – mówiła w odpowiedzi poseł Joanna Fabisiak, która od kilkunastu lat należy do Platformy.

Fabisiak nie znalazł się na się na listach KO ogłoszonych w połowie sierpnia. – Będę kandydować z listy Trzeciej Drogi w Warszawie – przekazała na antenie Polsat News. – Nie mam żalu. Platforma przesunęła się w lewo, zmieniła poglądy – powiedziała Joanna Fabisiak.

– Warto było wcześniej jakoś porozumieć się ze mną, ale to też moja wina, bo przewodniczący Tusk jasno powiedział, a ja też jasno powiedziałam, że poglądów nie zmienię – dodała. – 12 lat temu, gdy byłam przyjmowana do Platformy, pytałam, czy moje poglądy nie będą przeszkodą – wówczas nie były – stwierdziła Fabisiak. Dopytywana o to, z jakiej listy będzie zatem kandydowała w najbliższych wyborach, Joanna Fabisiak powiedziała: – Z Trzeciej Drogi, jak zawsze z Warszawy, bo jestem warszawianką – powiedziała dodając, że wystartuje z 10. miejsca.

Zawirowania na listach

Na listach KO nie ma miejsca dla Joanny Fabisiak, ale znalazło się dla polsko-białoruskiej aktywistki Jany Szostak. Miała wystartować w wyborach do Sejmu z 13. miejsca w okręgu numer 24 (woj. podlaskie) z komitetu Koalicji Obywatelskiej (z rekomendacji Zielonych).

Działaczka została jednak skreślona z listy KO. To pokłosie szokującej wypowiedzi Szostak nt. aborcji. Stwierdziła, że aborcja powinna być dopuszczalna do końca ciąży. – Sama wiem, jak to nie jest łatwo być kobietą w Polsce. Moim osobistym doświadczeniem jest to, że również musiałam popełnić aborcję. Musiałam, bo to był mój wybór – mówiła. Dopytywana, czy dokonała aborcji w Polsce stwierdziła, że nie.

Szostak wystartuje do Sejmu z list Lewicy.

