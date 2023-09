Wybory. Gliński ogłosił nazwiska kandydatów PiS z Warszawy

– Wybory to święto demokracji i rzecz bardzo odpowiedzialna i ważna, dlatego dobraliśmy tę listę w sposób specjalny. Jest to lista i mocna, i bardzo zróżnicowana, reprezentująca różne wrażliwości, ale także różne części naszego miasta, bo są przedstawiciele różnych dzielnic Warszawy – mówił Gliński na konferencji prasowej.

Podkreślił, że w najbliższych wyborach Polacy zdecydują, czy "Polska będzie mogła dalej rozwijać się w sposób suwerenny, czy w sposób zależny, czy w sposób, który zapewnia kontynuację wielkich reform społecznych, które są w Polsce realizowane".

– To są wybory o to, czy Polska będzie się rozwijać w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa obronnego, czy bezpieczeństwa na naszych ulicach, czy bezpieczeństwa społecznego, czy też będziemy mieli to, co było w 2015 r., gdy te wskaźniki bezpieczeństwa były znacznie niższe – powiedział minister.

Kandydaci PiS z Warszawy. Gliński o "mocnej reprezentacji"

Zaznaczył, że "to są wybory bardzo ważne, dlatego mocna reprezentacja Warszawy w tych wyborach jest szalenie istotna". – To są ludzie, którzy reprezentują różne generacje, różne zawody, różne doświadczenia i wrażliwości, ale wszyscy są bardzo silnie związani z Warszawą – dodał.

– Chcemy, żeby Warszawa mogła się dynamicznie rozwijać tak, jak rozwija się cała Polska (...) Chcemy, żeby ten rozwój Polski wyglądał tak, jak chociażby budowa Muzeum Historii Polski, a nie tak, jak warszawska Sala Kongresowa, która zdewastowana od prawie 10 lat świeci pustkami i nie widać szansy na jej renowacje w najbliższym czasie – mówił.

Gliński, który jest "jedyną" na liście PiS w stolicy, przekazał, że na kolejnych miejscach tej listy znaleźli się m.in: Małgorzata Gosiewska, Paweł Wdówik, Paweł Lisiecki, Jarosław Krajewski, Sebastian Kaleta, Danuta Dmowska-Andrzejczuk, Marek Jakubiak, Ewa Tomaszewska i Jan Kasprzyk.

Wybory i referendum tego samego dnia

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wszystkie ugrupowania polityczne przekonują, że będą to najważniejsze wybory od 1989 r.

Razem z wyborami odbędzie się referendum, w którym rządzący chcą zapytać Polaków o wiek emerytalny, migrantów, mur na granicy z Białorusią i wyprzedaż majątku państwowego.

Kampania wyborcza zakończy się 13 października o północy, kiedy zapadnie cisza wyborcza.

