Tusk: Nitras zameldował wykonanie zadania

"Sławomir Nitras przed chwilą zameldował wykonanie zadania! 50 TYSIĘCY osób zapisało się do obywatelskiej kontroli wyborów. Nie ukradną nam demokracji. Teraz wystarczy ich przegłosować" – napisał lider Koalicji Obywatelskiej w serwisie X, czyli dawnym Twitterze.

Obywatelska Kontrola Wyborów

Koalicja Obywatelska ogłosiła w kwietniu przygotowanie akcji kontroli wyborów. Ugrupowanie przekazało wówczas, że chce mieć swojego przedstawiciela w każdej komisji wyborczej. Koordynacją kampanii zajął się poseł Sławomir Nitras.

– Wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji i innymi partiami politycznymi mamy ambicje, żeby w komisjach znaleźli się obserwatorzy przygotowani do tej roli – informował Jan Grabiec w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24.

– Sławomir Nitras ma pomysł na to, jak pobudzić kolejne tysiące ludzi do udziału w tym przedsięwzięciu. Przygotowuje społeczną kampanię, która ma zachęcić ludzi do tego, żeby nie tylko skreślić krzyżyk i wrzucić głos do urny, ale także wpłynąć na to, żeby te wybory były w pełni demokratyczne – tłumaczył polityk PO.

Wybory 15 października

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wszystkie ugrupowania polityczne przekonują, że będą to najważniejsze wybory od 1989 r.

Wraz z wyborami odbędzie się referendum. Pierwsze pytanie brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Treść drugiego pytania: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie pytanie brzmi: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Czwarte pytanie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Tusk wystawił Giertycha

W niedzielę w Sopocie odbył się wiec Donalda Tuska. – Z zaskoczeniem przyjąłem informację, że Jarosław Kaczyński ucieknie w dniu wyborów z Żoliborza w Góry Świętokrzyskie. Muszę powiedzieć, że nawet mnie to zaskoczyło – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tym samym szef PO odniósł się do doniesień medialnych, które wskazują, że prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie startować do Sejmu z okręgu świętokrzyskiego, pomimo że w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował z Warszawy.

Donald Tusk ogłosił, że Roman Giertych znajdzie się na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Chodzi o ostatnie miejsce w województwie świętokrzyskim.

