Autostrada A1 jest bezpłatna. Kogo dotyczy wyjątek?

– Zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy politykę uwalniania autostrad od opłat za przejazd samochodami osobowymi i motocyklami. Odcinki państwowe są już bezpłatne, wprowadziliśmy wakacyjne zwolnienie za przejazd A1 na trasie Gdańsk - Toruń, a rząd przyjął w ostatnich dniach uchwałę o zwolnieniu tego odcinka z opłat także po 4 września 2023 r. Wielką zmianą na lepsze jest to, że opłaty nie będą pobierane we wszystkie dni tygodnia - powiedział minister Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Możliwość darmowego przejazdu nie będzie dotyczyć pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze oraz pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami. Prawo do uzyskania bezpłatnego przejazdu będzie przysługiwać na podstawie tzw. biletu zerowego. Przy wjeździe na autostradę trzeba będzie pobrać bilet, a następnie wręczyć go inkasentowi na zjeździe.

Kierowcy zarejestrowani w systemie AmberGO, który pozwala na identyfikację numerów rejestracyjnych bez konieczności pobrania biletu, będą podjeżdżać pod szlaban na zjeździe i po zapaleniu się zielonej lampki będą kontynuować dalszą podróż bez naliczenia opłaty za przejazd, podano także.

Premier: Dotrzymaliśmy słowa

Wczoraj o bezpłatnej autostradzie A1 informował na platformie X (dawniej Twitter) premier Mateusz Morawiecki.

– Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września, autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi! – mówi na krótkim nagraniu szef rządu.

Wcześniej autostrada prywatna A1 Gdańsk-Toruń była zwolniona z opłat tylko w okresie wakacyjnym. Kierowcy mogli podróżować nią bezpłatnie w każdy weekend – od piątku od 12:00 do poniedziałku do 12:00. Z kolei od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony.