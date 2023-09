Prezydent: W przyszłym roku planujemy wydać 137 miliardów zł na obronność

Prezydent Duda wygłosił przemówienie na otwarciu 31. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Prezydent: 137 miliardów w 2024 roku

– Dzisiaj, kiedy widzimy rodzące się niebezpieczeństwo za naszą wschodnią granicą, kiedy widzimy odradzający się imperializm, z którym wtedy 1939 roku i przez dziesiątki lat później, mieliśmy do czynienia, który wtedy nas napadł, a potem zniewolił. Wiemy doskonale o tym, nauczyła nas tego historia i doświadczenie, że nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, a Polacy mogli żyć bezpiecznie, by jak mówimy, żołnierz polski nie musiał walczyć, aby nie musiał walczyć, musi być znakomicie uzbrojony. Cieszę się, że także te spotkania, właśnie kieleckie, przyczyniają się do wzmocnienia potencjału polskiej armii, zakupów, które realizujemy, do polskiego przemysłu obronnego, do zawierania nowych kontraktów i kontaktów – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Planujemy w następnym roku wydanie 137 miliardów złotych z budżetu RP na obronność. To także Fundusz Obrony Narodowej, ale to jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie, bo to jest ponad 4 proc. naszego PKB. To jest w stosunku do PKB absolutnie jedna z największych kwot, jakie są wydawane w państwach NATO. To rzeczywiście pozwala nam na bardzo dynamiczną modernizację polskiej armii w bardzo wielu sektorach jednocześnie. Ten proces się dzieje, jest realizowany. Wydawał się na początku chaotyczny, ale dzisiaj widzimy pierwsze jego efekty – powiedział prezydent.

